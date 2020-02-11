Ученых дам интересует биология и психофизиология В минувшую субботу, 8 февраля, российское научное сообщество отмечало свой профессиональный праздник – День российской науки.

К этой дате Приморскстат подготовил некоторые статистические данные, которые свидетельствуют: Приморье является научным центром ДФО.

Так, из 216 организаций Дальневосточного отделения Российской академии наук, которые занимаются научными исследованиями и разработками, 43 сосредоточены именно на территории нашего края. Следует отметить, что 10 лет назад таких организаций в Приморье было около 50. При этом больше трети персонала (более чем 2534 человека), занятого научными исследованиями и разработками в ДФО, трудится в Приморье, в том числе 38 % докторов наук, 37 % кандидатов наук.

За 10 лет численность исследователей сократилась на 13 %, но процентное соотношение докторов и кандидатов наук к общей численности исследователей осталось на прежнем уровне.

В приморской науке превалирует средний возраст. За 10 лет ученые повзрослели почти на год (с 48,9 года в 2008 году, до 49,7 года в 2018-м).

В историческом прошлом дверь в мир науки была открыта только мужчинам, попасть в него женщине было крайне сложно. В современном мире путь женщин в науку перестал быть столь тернистым. Согласно последним данным, прекрасный пол составляет 49 % приморских ученых. Среди всех кандидатов наук 51 % составляют женщины, среди докторов наук – 29 %. Самыми популярными у женщин-ученых среди областей наук являются биология и психофизиология – 31 %, а наименьший интерес вызывает юриспруденция.

Доминирующее положение в профессиональной ориентации приморских ученых занимают естественные науки – 67,4 %, на долю технических наук приходится 14,3 %, сельскохозяйственных – 6,6 %, общественных – 5,1 %, гуманитарных – 4,4 %, медицинских наук – 2,2 %.

Фактические расходы на выполнение научных исследований и разработок в 2018 году в Приморском крае составили 8104,4 млн рублей.

На фундаментальные исследования израсходовано 5614,7 млн рублей, на прикладные исследования – 1901,7. Практическое применение нашли многие разработки приморских ученых, добавили в пресс-службе края. К примеру, методы утилизации жидких радиоактивных отходов, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения. Также созданы новые лекарственные формы из местных дикоросов и морских гидробионтов, выведены новые высокопродуктивные сельскохозяйственные культуры.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Отдел новостей «В»