Не увлекайтесь беседой на остановках Вор-карманник из краевой столицы осужден к реальному лишению свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Преступление было совершено в апреле 2019-го местным жителем 1992 года рождения, ранее неоднократно судимым за совершение имущественных преступлений.

Находясь на автобусной остановке «Школьная», злоумышленник увидел несовершеннолетнюю, разговаривавшую со своим знакомым. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, фигурант похитил из кармана куртки девушки мобильный телефон стоимостью более 11 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»