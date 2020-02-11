«Бриннера» поставят на московские деньги
Приморский театр молодежи и Уссурийский театр имени Комиссаржевской выиграли федеральные гранты, сообщила пресс-служба края. В этих храмах Мельпомены на полученные средства будут осуществлены интересные постановки.
Так, Приморский краевой драматический театр молодежи поставит спектакль «Бриннер», посвященный легендарной судьбе знаменитого земляка Юла Бриннера, а Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской – спектакль «Каренин».
Кроме того, гранты получили дальневосточные театры – Камчатский театр драмы и комедии со спектаклем «Ганди молчал по субботам», Драматический театр города Комсомольска-на-Амуре («Зулейха открывает глаза») и Хабаровский театр юного зрителя («Джордж и тайны Вселенной»).
Фото Алексея ВОРОНИНА
Автор: Отдел новостей «В»