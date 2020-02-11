«Бриннера» поставят на московские деньги

Приморский театр молодежи и Уссурийский театр имени Комиссаржевской выиграли федеральные гранты, сообщила пресс-служба края. В этих храмах Мельпомены на полученные средства будут осуществлены интересные постановки.

11 февр. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4647 (6352) от 11 февр. 2020
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Так, Приморский краевой драматический театр молодежи поставит спектакль «Бриннер», посвященный легендарной судьбе знаменитого земляка Юла Бриннера, а Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской – спектакль «Каренин».

Кроме того, гранты получили дальневосточные театры – Камчатский театр драмы и комедии со спектаклем «Ганди молчал по субботам», Драматический театр города Комсомольска-на-Амуре («Зулейха открывает глаза») и Хабаровский театр юного зрителя («Джордж и тайны Вселенной»).

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»