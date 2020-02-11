Бдительности не теряем Несмотря на то что отношение числа новых зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему количеству больных в феврале снизилось по сравнению с январем, как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ВОЗ, в Приморье и Владивостоке санитарно-карантинные мероприятия остаются жесткими.

Как отмечается на сайте регионального Роспотребнадзора, заболевших коронавирусом в Приморье нет.

Всего с начала 2020 года в наш край прибыл 135501 человек из неблагополучных по заболеванию коронавирусом стран, в том числе из Китая – 78901 человек. Выявлен 31 человек с подозрением на инфекционные заболевания, из них 16 прибывших их Китая. Обследовано 46 человек на коронавирус, больных с этой инфекцией не выявлено.

Сейчас в изоляционных пунктах находится 91 человек.

Кроме того, в Приморье продолжается эвакуация граждан России, которые находятся в Китае, но решили покинуть иностранное государство из-за угрозы распространения коронавируса. Все желающие вернуться на родину по-прежнему могут сделать это через пункты пропуска «Краскино» и «Пограничный».

Добавим, что в правительстве Приморья по номеру +7 (914) 703-14-59 продолжает работу горячая линия для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников.

Фото Андрея МИХАЙЛОВА / РИА VladNews

Автор: Отдел новостей «В»