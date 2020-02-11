Морякам прописали витамины и сало
В ежедневном рационе военнослужащих ТОФ увеличили норму чеснока, лука, зелени и сала. Кроме того, личный состав принимает поливитамины. Это стало одной из мер профилактики простудных заболеваний.
«В частях и соединениях ТОФ совместно с медицинскими работниками проводится профилактика по недопущению распространения ОРВИ, ОРЗ и гриппа. Благодаря предпринимаемым комплексным мерам удается держать ситуацию под контролем, она стабильная и не вызывает опасения», – сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ТОФ.
Чтобы держать ситуацию под контролем, медицинские работники дважды в сутки проводят осмотр военнослужащих с измерением температуры тела.
Особое внимание уделяется военнослужащим, находящимся на полевых выходах. В пунктах размещения таких подразделений увеличено количество обогревочных мест, где также можно выпить горячего чая.
Фото Алексея ВОРОНИНА
Автор: Отдел новостей «В»