Гонки на льду: драйв, скорость и адреналин Чемпионат Владивостока по мотогонкам на льду прошел в минувшее воскресенье, 9 февраля. В бухте Ахлестышева собрались десятки участников – от самых юных представителей этого вида спорта до опытных гонщиков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Владивосток в этом сезоне принимает первые соревнования по мотогонкам на льду. Два этапа прошли в поселке Ярославском и селе Хороль. Нынешние гонки состоялись в бухте Ахлестышева.

«На соревнования заявилось порядка 30 человек. Помимо Владивостока и Приморья приехали спортсмены из Хабаровска. Радует, что все больше у нас участвует детей, также среди гонщиков есть две девушки. Уровень спортсменов в этом году значительно подрос. И оснащение мотоциклов становится лучше, и мастерство гонщиков», – отметил главный судья соревнований Евгений Манышев.

Первыми на ледовом треке появились самые юные участники соревнований, некоторым из них всего по 4 года. Несмотря на возраст, ребята уверенно проходили трассу – всего им предстояло преодолеть по шесть кругов.

Скорость на пределе и настоящий накал эмоций – это когда на лед вышли взрослые гонщики. Среди спортсменов есть и уже «ветераны» этого спорта, и новички. Заезды длились по 10 и 15 минут. В классе 500 куб. см мастера и любители стартовали вместе, поэтому соперничество было серьезное. В любительском классе выступил также глава города Олег Гуменюк.

«Мотоспортом занимаюсь шесть лет. Боролся за первое место, но сегодня я второй. Значит, есть над чем работать», – отметил на финише Олег Гуменюк.

Кстати, жителей и гостей краевой столицы приглашают посетить мотоспортивный праздник на стадионе «Авангард». Мотогонки на льду пройдут в это воскресенье, 16 февраля. Мероприятие проводится при поддержке администрации Владивостока.

Как уточнили в управлении физической культуры и спорта, для зрителей готовят яркое и зрелищное шоу. На стадионе будет работать полевая кухня, пройдут розыгрыши призов. Победителей соревнований ждут ценные призы.

Вход на мероприятие свободный. Начало заездов в 14.00.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ /www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»