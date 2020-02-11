Экономику напичкали импортом Дальний Восток ежегодно завозит из Китая товаров на миллиарды долларов США. Вспышка коронавируса в Поднебесной привела не только к быстрому принятию региональных ЧС в нескольких районах Приморья, но и к столь же моментальному опустошению прилавков с овощной продукцией.

При этом в структуре завозимых в ДФО грузов из Поднебесной продовольствие занимает далеко не самую большую долю. Но почему-то дефицит и резкий рост цен на продукты из так называемого борщевого набора связали именно с перебоями поставок из КНР.

Насколько наш регион экономически зависит от ситуации в народном хозяйстве соседнего государства, следует из статистики Дальневосточного таможенного управления. Начальник ДВТУ Юрий Ладыгин, подводя итоги работы ведомства за 2019 год, подчеркнул, что Китай только усилил свои позиции главного торгового партнера Тихоокеанской России. По его данным, общий внешнеторговый оборот в регионе деятельности ДВТУ в прошлом году составил более 35 млрд долларов США. Из них 17,1 млрд пришелся на КНР, что на 13,6 процента больше, чем в 2018 году.

Причем по импорту на долю Поднебесной приходится почти 60 процентов от всех заграничных поставок в ДФО (а по некоторым видам товаров и все 80 процентов). Следом с большим отрывом идут Япония (12,6 процента) и Республика Корея (10,2 процента).

Если товарооборот с Китаем рассматривать более детально, то картина еще интереснее: за 2019 год в КНР через таможни ДФО перемещено 18, 2 млн тонн грузов стоимостью 4 млрд долларов. Это на 14,4 процента меньше, чем в 2018 году. Однако по физическому объему зафиксирован рост экспорта на 1 процент в сравнении с 2018 годом. Завезено из Поднебесной 4, 3 млн тонн общей стоимостью 13,1 млрд долларов. И здесь рост за год по всем показателям: по объему – на 16,2 процента, по стоимости – более чем на 26 процентов.

Рассмотрим структуру поставок еще подробнее. Что везут из Китая на Дальний Восток? По данным ДВТУ, почти 43 процента импорта из КНР – это машины, оборудование и механизмы. Еще 12 процентов – изделия из черных металлов и пластмассы; 4 процента – наземный транспорт; 3,5 – обувь; 2,5 – мебель и постельные принадлежности. На ввезенный через таможни Дальнего Востока в 2019 году груз, фиксируемый в документах как овощи и некоторые съедобные корнеплоды, клубнеплоды, фрукты и орехи, пришлось 268,1 тыс. тонн стоимостью 218,8 млн долларов США. То есть объем поставок овощей-фруктов из КНР в ДФО составил 6,2 процента от китайского импорта по весу, или 1,7 процента по стоимости.

Однако это итоги прошедшего года, тогда в Приморье дефицита продуктов, входящих в борщевой набор, ничего не предвещало. Юрий Ладыгин привел оперативные данные ведомства уже этого года. Так, за январь поток экспорта в КНР сократился на 21 процент по отношению к январю 2019 года, а импорт вырос на 17, 4 процента. В целом номенклатура грузов не изменилась. Но таможенники все же отметили снижение объемов поставок овощей – на 15 процентов и фруктов – общей массой почти в два раза. Если год назад в январе завезли в ДФО из Китая 13,1 тыс. тонн овощей и 7,1 тыс. тонн фруктов, то в этом году – 10,1 тыс. тонн и 3,8 тыс. тонн соответственно.

Главный таможенник Дальнего Востока связал снижение грузопотока из КНР с тем, что совпали празднование Нового года по восточному календарю, который пришелся на конец января (год назад праздник начался 5 февраля), и вспышка коронавируса в соседнем государстве.

– Неделю не было поставок, и все почувствовали дефицит овощей-фруктов, – констатирует Юрий Ладыгин.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин добавил, что китайская сторона принимает беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса и это сказывается на поставках товаров.

– Где-то продлены выходные, не работают предприятия, которые занимаются формированием и отправкой грузов, – пояснил Владимир Ивин.

Он уточнил: граница закрыта только для пассажирского транспорта, для грузового сообщения открыты все пункты пропусков.

– Но фактически работа идет не так ритмично, как ранее, – добавил Владимир Ивин. – Хотя все железнодорожные пункты пропуска работают, грузовые составы подаются в рабочем режиме. Работают и автомобильные, но водители автомобилей должны быть гражданами РФ – это единственная особенность сейчас.

Заместитель руководителя ФТС России также отметил, что данная ситуация продемонстрировала высокую зависимость нашего рынка от заграничного продовольствия, что несколько не отвечает доктрине продовольственной безопасности РФ.

– Мы видим: ЧС случилась в соседнем государстве, а наше население страдает, – отметил Владимир Ивин.

По его словам, логично, что российские предприниматели выстраивают коммерческие отношения исходя из выгоды, которую несет сотрудничество с иностранными партнерами, предлагающими сельхозпродукцию с оптимальным соотношением цены и качества, а также удобную логистику. А что касается обеспечения продовольственной безопасности России, то это задача именно государственных структур, а не бизнеса.

Челночникам грозит попадание в базу

Начальник Дальневосточного таможенного управления подчеркнул: в ушедшем году увеличение общего внешнеэкономического оборота в ДФО было обеспечено в основном за счет роста стоимости импорта – на 24 процента. При этом стоимость экспорта снизилась на 1,5 процента.

– Одна из основных статей экспорта нашего региона – это поставки за рубеж рыбопродукции и лесоматериалов. Вывоз рыбы и морепродуктов остался на прежнем уровне – 1,5 млн тонн. Но выросла его стоимость на 7 процентов – до 3,5 млрд долларов, – сообщил Юрий Ладыгин. – Объемы таможенного декларирования лесоматериалов уменьшились на 18 процентов и составили 9,5 млн кубических метров. Но есть положительный момент: прежде всего сократился экспорт необработанных лесоматериалов и немного возрос вывоз пиломатериалов.

Юрий Ладыгин также отметил, что среди экспортеров, работающих в этих отраслях, не все законопослушны. В 2019 году таможнями региона составлено 123 административных дела и 21 уголовное в отношении рыбохозяйственников. В два раза выросло количество административных дел и на 11 процентов уголовных, возбужденных в отношении представителей лесного бизнеса.

Не снижается и уровень правонарушений при перемещении товаров физлицами – за последние годы он только возрастает, как и объемы пассажиропотока через границу. В 2019 году через пункты пропуска в ДФО прошли 9 млн человек, это на 14 процентов больше, чем в 2018 году.

– В отношении физических лиц возбуждено более 6 тысяч дел об административных правонарушениях, граждане пытаются перенести через границу товары, запрещенные к ввозу и вывозу, а также коммерческий груз в качестве товара для личного пользования. Когда челноки понимают, что не смогут вывезти багаж как физлицо, то декларируют груз как коммерческий. В прошлом году было оформлено таким образом более 500 тонн партий, – заявил глава ДВТУ.

– В этом году мы усилим противодействие челночному бизнесу, – пообещал Юрий Ладыгин. – Разработан и уже тестируется программный продукт, который позволит таможенникам по паспортным данным гражданина определять, как часто и что он завозит, и принимать решение: есть ли в его действиях признаки нарушения таможенных правил.

В базу данных ведомства попадут граждане, неоднократно за короткое время пересекающие границу и беспошлинно перевозящие товары, которые могут использоваться не для личного пользования.

Санкционку вернули на родину

Руководитель ДВТУ также отметил, что в ушедшем году было пресечено 18 попыток ввоза санкционных товаров общим весом 313 тонн.

– Большинство таких попыток зарегистрировано после того, как к ДВТУ присоединилась Читинская и Бурятская таможни, – отметил Юрий Ладыгин.

По его словам, много санкционки было доставлено перевозчиками из Республики Беларусь. Было выявлено и отправлено обратно 13 партий, 3 партии были сожжены, поскольку перевозчик отказался их везти назад.

– Не редкость, что предприниматели пытаются обойти закон. В 2019 году таможенными органами возбуждено 277 уголовных дел, причем более серьезных, сложных, чем год назад. Основная доля преступлений пришлась на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, уклонение от уплаты таможенных платежей, незаконные валютные операции. На 17 процентов выросло количество дел об административных правонарушениях и достигло 17 тысяч, причем две трети из них составляют общественно опасные. Еще четыре года назад было 8 тысяч, и я считал, что это много… Но цифры пока растут, – приводит статистику Юрий Ладыгин. Он заметил, что и среди сотрудников ведомства выявляются нарушители: в прошлом году в отношении девяти таможенников были возбуждены уголовные дела.

На реконструкцию пунктов пропуска обещаны миллиарды

Одним из барьеров, препятствующих наращиванию грузовых и пассажирских потоков между Приморьем и Китаем, является состояние пунктов пропуска на российской стороне, давно уже не отвечающее современным требованиям. Сколько лет ведутся разговоры о необходимости их модернизации, но воз и ныне там.

– Мы посетили несколько пунктов пропуска в Хасанском районе. Становится стыдно перед иностранцами, въезжающими в РФ, настолько убого эти объекты выглядят. Вопрос реконструкции пунктов пропуска решается, но не так быстро, как хочется. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» запланированы строительство и модернизация свыше 30 пунктов пропуска через государственную границу, и значительное их количество находится на территории ДФО. Обустройство границы не находится в ведении таможенных органов. Надеемся, что в этом году Росгранстрой проявит более активную работу по этому вопросу. Речь идет о миллиардах рублей, но средства на эти цели предусмотрены в бюджете РФ, – заключил Владимир Ивин.

Кстати

Введенный в конце 2018 года временный порядок ввоза транспорта с правым рулем для жителей ДФО позволил увеличить импорт автопрома из Японии на 28 процентов. В 2019 году было доставлено в регион свыше 130 тысяч «японок». Из этого количества 62 процента – автомобили, которые ввезены физическими лицами.

– Временный порядок ввоза на территорию РФ подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного округа для собственных нужд сохраняется на этот год, и мы рассчитываем, что поток авто уменьшаться не будет, – отметил Юрий Ладыгин.

Справка «В»

С 1 июля 2019 года в состав ДВТУ вошли Читинская и Бурятская таможни, и сейчас в нашем регионе стало 11 таможен и одна Дальневосточная оперативная, таким образом география деятельности ведомства увеличилась до 41 процента территории РФ. В ДФО расположено сейчас 86 пунктов пропуска: 30 морских, 11 воздушных, 10 смешанных, 26 автомобильных, 7 железнодорожных и по одному речному и пешеходному.

Фото:

Татьяны ЯРМОЛЕНКО, из архива «В»

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО