В конверте – про большую страну и хороших людей Авторы предупреждают: картина доведет до слез

Из Владивостока в Санкт-Петербург, через 23 города России – едва ли не впервые в истории отечественного кинематографа так начинается путь фильма «Счастье в конверте» (12+), только что вышедшего в прокат. Обычно киноленты путешествуют с точностью до наоборот – из столиц в регионы.

Но создатели «Счастья в конверте» решили поступить иначе: первый показ прошел в столице ДФО, затем фильм демонстрировали в Хабаровске, сегодня его увидит Благовещенск. Съемочная группа кинокартины отправилась из Владивостока в автопробег через всю Россию не только свое кино показывать, но и с благотворительными целями: в каждом городе будет проводиться акция добрых дел.

«Счастье в конверте» особенное: снималось компанией «Народное кино» исключительно на деньги, выделенные различными общественными организациями. Отметим, что «Почта России» картину не поддерживала, и потому скрытой рекламы, многочисленных логотипов ведомства, якобы случайных, там тоже нет.

В картине зритель не найдет ни одного раскрученного, что называется, медийного лица, хотя актерский состав очень сильный.

Фильм был показан на закрытии международной конференции организаторов «Бессмертных полков» в Белграде и получил их поддержку как лента, хранящая память о подвиге участников Великой Отечественной… И это далеко не все факты о картине, которой на днях аплодировали владивостокцы.

– Наш фильм о России, для России, и, главное, он о людях России, – рассказал автор сценария Евгений Бедарев. – И это не псевдопатриотизм, а факт – мы любим нашу страну. Потому что у нас вся съемочная группа как Россия в миниатюре: Светлана Суханова, режиссер, родом из Сибири, я с Алтая, продюсер Александр Хачко из Казани, а в каждой из новелл фильма снимались актеры театров, работающие в тех регионах, где проходили съемки. Когда съемки шли в Крыму, это были севастопольские театральные актеры, ну и так далее. Нет на экране ни одного, уж простите, замыленного лица. Хотя у нас снимались и заслуженные, и народные артисты России, и любимцы театральной публики, например, прекрасная Эра Зиганшина и просто эпический Залим Мирзоев. Поэтому, я надеюсь, картина будет восприниматься зрителем как рассказ о людях, живущих по соседству, о родных и знакомых.

Кроме того, мы поставили цель показать красоту России в разное время года, поэтому у нас в кадре настоящая русская зима, заснеженная тайга; весеннее и летнее море; великолепный осенний Санкт-Петербург.

Действительно, «Счастье в конверте» состоит из трех самостоятельных новелл, соединенных четвертой: на почте в заснеженном селе чаевничают после работы три почтальона и рассказывают друг другу истории. Помимо событий зритель и про самих рассказчиц из их слов тоже многое узнает… Простая форма «рассказа в рассказе» выбрана очень удачно, ведь жанр картины – фильм-притча, можно даже сказать, фильм – современная сказка. Именно поэтому сценарист и режиссер сделали картину одновременно привязанной к веку нынешнему и в то же время абсолютно вневременной, ведь для притчи не важны точные хронологические данные и всевозможные максимально достоверные детали. К «Счастью в конверте» нельзя подходить с въедливыми вопросами типа «что ж, за 20 лет дедушка совсем не постарел» или «сколько ж лет той бабушке, если она была медсестрой на фронте, а так выглядит». Притча – это не про время, это про вечное. Вечные ценности.

– Мы хотели поговорить со зрителем о самом важном: любви и уважении, дружбе и истинных ценностях, о связи поколений и отношении к ветеранам, – сказал Евгений Бедарев. – Первый закрытый показ, своего рода творческий отчет перед зрителем, мы провели в августе прошлого года в Союзе ветеранов России и после просмотра услышали от этих заслуженных людей слова, которые я считаю очень важными. Ветераны говорили: таких фильмов сегодня не снимают, мы скучаем по такому кино, это кино для людей, в нем нет пошлости и лубочности, в нем так много искренности.

После показа во Владивостоке (а создатели перед началом «Счастья в конверте» предупреждали!) зрители выходили с мокрыми глазами. Фильм действительно заставляет плакать. Не выжимает слезы из тех, кто сидит в зале, а говорит о таких вещах, вызывает в человеке такие эмоции, которые порождают самые чистые слезы – сочувствия, сопереживания.

– Мы старались сделать картину, лишенную какого бы то ни было намека на лубок, на лакированную картинку, – говорит Евгений Бедарев. – Мы показали простые человеческие истории, понятные и молодому поколению, и в то же время старшему поколению. И думается, у нас получилось, тому подтверждение – отзывы ветеранов, например. Да, иногда в одной сцене сталкиваются вещи из разных времен, но это сделано специально, чтобы показать: эта история могла произойти и 10 лет назад, и 20, и через 10 лет может случиться. Так же и с картинкой. Хотя мы снимали «Счастье в конверте» в Крыму, Карелии и Санкт-Петербурге, те пейзажи, которые видит зритель, могут напомнить ему самые разные места нашей страны, ведь море, к примеру, прекрасно не только в Крыму, но и во Владивостоке… А заснеженная деревня может быть и в Карелии, и в Сибири, и на Алтае… «Счастье в конверте» – фильм про нас с вами. Про большую страну и хороших людей.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ