Супергеройское гнездо Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», аниме Хаяо Миядзаки «Порко Россо», триллер с Марком Руффало (Халк из «Мстителей») «Темные воды», судебная драма «Офицер и шпион», комедия «Игры с огнем», мультфильм «Тролль: История с хвостом» и европейский криминальный боевик «Счастливое число 5».

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (18+)

Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма бизнесмену Роману Сионису, которого играет Юэн Макгрегор (молодой Оби Ван Кэноби из приквелов «Звездных войн»).

Харли Квинн в исполнении Марго Робби по-прежнему очень красива, но уже эмансипирована (разошлась с Джокером и стойко пережила страдания), феминизирована (собрала бойкую команду из одних девушек-воительниц) и решительна как никогда.

«Порко Россо» (12+)

Ретроспектива фильмов Хаяо Миядзаки продолжается в кинотеатрах Владивостока. На этот раз зрители смогут увидеть аниме, в котором ярчайшим образом показана любовь японского мастера к летательным аппаратам и свиньям (да, этим животным Миядзаки благоволит и даже с удовольствием рисует самого себя с пятачком вместо носа).

Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабивших суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Сможет ли он избежать преследования и вернуть человеческий облик?

«Темные воды» (16+)

Адвокат Роберт Билотт, работавший корпоративным юристом химического холдинга DuPont, выступает с обвинением в суде против своей бывшей компании, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Он ведет это дело 19 лет. Сможет ли он пролить свет на правду?

«Офицер и шпион» (16+)

Сотрудник французской спецслужбы капитан Дрейфус объявлен особо опасным преступником. Официальное обвинение – государственная измена и шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар ведет собственное расследование: ему необходимо найти таинственную секретную папку, чтобы доказать невиновность своего подзащитного. Но охотится за ней не только он.

«Игры с огнем» (6+)

Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети, как и пожары, дикие и непредсказуемые.

«Тролль: История с хвостом» (6+)

Далеко-далеко в дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Случилась беда: во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошел его злой брат… Юный принц Трим, сын короля Грома, может спасти своего отца и все королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.

«Счастливое число 5» (18+)

70-е годы. Неаполь, криминальная столица Италии. Наемный убийца по прозвищу Маленький Цицерон постарел и ушел на покой, оставив свой опасный бизнес красавцу сыну. Но того вероломно убивают, и Маленький Цицерон вынужден вспомнить свое свирепое прошлое, чтобы безжалостно отомстить всем виновным. На помощь ему приходят бывший подельник Тото-мясник и верная боевая подруга Рита, которая не словом, а делом доказывает, что старая любовь не ржавеет, как и пули в хорошем пистолете…

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ