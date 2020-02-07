«Моряки» в дерби с «речниками» остались на мели Такого напряженного календаря матчей для «Адмирала» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги и не припомнить. За четыре дня приморская команда провела три поединка.

31 января и 2 февраля были тяжелейшие игры с башкирским «Салаватом Юлаевым» (поражение и победа), а уже в понедельник клуб из Владивостока встречался в дальневосточном дерби с хабаровским «Амуром» на льду «Фетисов-арены».

Помимо накопившейся усталости нашей дружине проблем добавили травмы и болезни спортсменов. В лазарете оказались Адам Альмквист, который пострадал от удара по голове во встрече с уфимскими «батырами», а также Иван Силаев и Александр Стрельцов. Им на смену пришлось срочно выписывать подлечившихся Ивана Мищенко, Юрия Петрова и Кирилла Пилипенко. А вот охранять ворота вновь доверили Александру Трушкову, который творил чудеса в воскресном матче.

На фоне «моряков» амурские «речники» держались довольно бодро. У них предыдущий поединок был аж в прошлую пятницу, поэтому они полностью восстановили свои силы и заранее приехали в столицу Приморья.

В этой связи хабаровчане навязали приморцам свой стиль игры. Но лишь во втором и третьем периодах. А вот стартовый отрезок прошел в равной борьбе. Притом что всего через 20 секунд после начала матча «Адмирал» уже остался в меньшинстве. Впрочем, хозяева надежно оборонялись и не позволили гостям предпринять что-либо опасное у наших ворот.

В равных составах обе стороны попеременно владели инициативой. Запомнился рейд нашего форварда Маркуса Юнга через всю площадку в чужую зону, но без последнего удара. И хотя броски по воротам случались, но до голевых моментов дело не доходило.

Такой шанс получили «моряки» на экваторе дебютного периода. У гостей из-за двух подряд нарушений одного за другим на скамейку штрафников отправили двух спортсменов из Хабаровска. Вот тут-то и надо было забивать приморцам. Наши земляки и в самом деле устроили штурм чужих ворот. Однако этот прессинг не принес реального результата. «Речники» надежно оборонялись и сумели отбиться. Чуть позже они вновь остались без одного полевого игрока. И в этом случае цифры на табло не изменились. Возможно, такое невезение наших ребят и стало переломным моментом в матче.

После перерыва гости перестали нарушать правила и прибавили в скорости. Сразу стало заметно, что приморцы не успевают за их быстрыми прорывами.

Уже в своей первой атаке два хабаровчанина выкатились на Александра Трушкова, но он снова оказался на высоте. Однако в подобной же ситуации на 24-й минуте нападающий «Амура» Данил Файзуллин распечатал нашего голкипера – 0:1.

Укрепить преимущество хабаровчане смогли еще до ухода на перерыв. Один из ведущих снайперов гостей Вячеслав Ушенин воспользовался потерей шайбы у хозяев в средней зоне и забил гол – 0:2.

Третий период начался с третьего гола «речников» в безобидной ситуации. Его автором стал нападающий Денис Голубев, который перехватил пас приморцев и без подготовки бросил в ворота Александра Трушкова – 0:3.

Эта шайба напрочь сбила и так пошатнувшийся настрой «моряков». Они не то чтобы посыпались, но как-то сникли и уже безвольно продолжали дальше игру.

Окончательный результат на 51-й минуте установил форвард «Амура» Игорь Руденков – 0:4. Таким образом, хабаровчане второй раз в нынешнем сезоне побеждают во Владивостоке и оставляют свои ворота нетронутыми благодаря надежной игре вратаря гостей.

– Сложно что-то сказать в такой ситуации, – с трудом подбирал слова на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Конечно, соперник был посвежее. Противник переиграл нас во многих компонентах, заставил ошибаться. Сложно такие матчи комментировать, когда ты везде отстаешь. Тем не менее пауза должна нам на руку сыграть. Подготовимся, наберемся силенок… В последнем отрезке чемпионата постараемся выиграть матчи, побиться за плей-офф.

После матча 3 февраля наши земляки по-прежнему имеют 54 очка и остаются на девятом месте восточной конференции КХЛ. На три очка больше у китайской команды «Куньлунь Ред Стар». Но у пекинского клуба и на три игры больше. Поэтому приморцам вполне по силам добраться до восьмой позиции в турнирной таблице. Однако стоит обратить внимание на другой факт: из аутсайдеров как-то незаметно для соперников и болельщиков вплотную к зоне плей-офф приближается хабаровский «Амур». У соседей уже 52 очка, они провели также 54 игры и теперь с десятого места дышат в спину «Адмирала».

В турнире Континентальной хоккейной лиги наступает небольшой перерыв в связи со шведским этапом Еврохоккейтура. Никого из приморских хоккеистов в состав сборной России не вызвали (хотя на предыдущих этапах наши спортсмены защищали триколор страны).

Регулярное первенство КХЛ возобновится на следующей неделе. Очередной матч наши ребята проведут 11 февраля в Уфе с «Салаватом Юлаевым». 14 февраля также на выезде состоится поединок с омским «Авангардом».

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ