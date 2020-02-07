«Бонус-малус» стимулирует безаварийную езду Почти 90 % всех автовладельцев в России (33,8 млн человек) по итогам 2019 года получили коэффициент «бонус-малус» («КБМ») меньший 1 (то есть получили скидку по полису обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО).

При этом почти половина всех хозяев транспорта – 18,3 млн человек – за счет «КБМ» имеют скидку 20 % и более на полис обязательной автогражданки. А максимальную скидку в размере 50 % получила почти четверть всех хозяев машин.

Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Он отметил, что количество автовладельцев, имеющих «КБМ», меньше 1 (то есть получающих скидку за безаварийную езду), в 2019 году выросло по сравнению с 2018 годом на 5 %, или на 2,6 млн человек.

«Мы видим, что количество безаварийных водителей в 2019 году выросло. Это один из результатов активной борьбы страховщиков с мошенничеством. В дальнейшем такой эффект мы будем наблюдать благодаря реформе по индивидуализации тарифов, начатой в 2019 году, которая в 2020-м должна быть продолжена. В результате автовладельцы получат дополнительный стимул ездить без аварий, поскольку это еще сильнее будет сказываться на цене полиса ОСАГО», – приводит слова Игоря Юргенса пресс-служба РСА.

Автор: Отдел новостей «В»