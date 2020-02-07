Студента и преподавателя довезут до острова бесплатно Специальный автобусный маршрут для студентов и сотрудников Дальневосточного федерального университета свяжет центр Владивостока и остров Русский, сообщили в пресс-службе вуза.

Два пассажирских автобуса будут курсировать по маршруту «Кампус – Фуникулер – Кампус» в тестовом режиме в рабочие дни с 6 до 21 февраля 2020 года.

Как пояснили в управлении транспортного обеспечения ДВФУ, в автобусах предусмотрен бесплатный проезд, вход в салон через переднюю дверь по предъявлении водителю пропуска ДВФУ установленного образца.

На тестовый период составлен график движения: 8.00 «Фуникулер – Кампус» и до 18.30 «Кампус – Фуникулер – Кампус».

Всего для университета закуплено семь новых автобусов марки ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод). Соответствующее решение принято Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. К настоящему времени все автобусы прошли регистрацию и необходимую техническую подготовку. Управлением транспортного обеспечения ДВФУ дорабатываются маршруты с учетом пожеланий и предложений студентов и сотрудников, чтобы во втором учебном семестре запустить в работу все автобусы.

Фото предоставлено пресс-службой ДВФУ

Автор: Отдел новостей «В»