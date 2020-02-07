В ходе переписи будут интересоваться элементарными удобствами В 2019 году в России было введено в эксплуатацию более 1,1 млн квартир общей площадью 80,3 млн кв. м. А сколько в России старого и ветхого жилья? Сколько жителей нашей страны лишены элементарных удобств? Ответы на эти и другие вопросы будут искать во время Всероссийской переписи населения 2020 года, пояснили в пресс-службе Росстата.

Согласно данным о благоустройстве жилищного фонда, в 2014 году канализация была доступна 73 % жителей России, в 2015–2016 годах – 77 %, а в 2017 году – 78 %. Точная информация о жилищных условиях поможет определить объемы бедности и понять, как с ней бороться. Поэтому вопросы, касающиеся времени постройки жилья, его площади и видов благоустройства входят в программу Всероссийской переписи населения 2020 года. В каждом помещении переписчики, а при интернет-переписи – пользователи портала «Госуслуги» будут заполнять бланк «П» («Помещение»), который характеризует жилищные и санитарно-гигиенические условия проживания населения.

Впервые статистики спросили россиян о благоустройстве жилых помещений в ходе переписи 2002 года. В анкетах 2010 года появились уже подробные уточнения о жилищных условиях. Вопросы бланка «П» с того времени не изменились, только в блоке «Время постройки дома» добавилась подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», помогут статистикам рассчитать средний размер жилой площади, приходящейся на человека или домохозяйство. Кроме того, эти сведения станут базовой информацией для разработки госпрограмм федерального и регионального уровней по капитальному ремонту жилья.

Напомним, что Всероссийская перепись населения – 2020 пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также сообщить данные можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел экономики «В»