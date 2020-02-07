Приморцы осваивают механизмы инвестирования Жителями Приморья, по данным на декабрь 2019 года, открыто около 21 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это почти вдвое больше, чем в июне прошлого года, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Среди всех регионов ДФО Приморье занимает первое место по количеству открытых ИИС, а из 83 российских регионов – 25-е.

Всего дальневосточниками оформлено почти 93 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. В России их число превысило 1,6 млн.

По словам руководителя аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Николая Рыбакова, росту активности в сфере частных инвестиций способствует в том числе повышение информированности граждан.

«Все больше информации на тему инвестирования появляется в открытом доступе, люди делятся друг с другом опытом вложения средств, рассказывают о налоговых преимуществах этого инструмента, поэтому он набирает популярность. Однако не стоит забывать и о рисках, которые могут возникнуть при инвестициях любого вида», – предупредил Николай Рыбаков.

Напомним, что при открытии ИИС помимо возможного дохода от инвестирования владелец счета может выбрать один из двух видов вычетов по налогу на доходы физических лиц. Это 13 % от суммы ежегодного взноса, но не более чем с 400 тыс. руб. (возврат до 52 тыс. руб. в год), или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета). Счет при этом должен быть открыт не менее чем на три года. Однако есть существенный минус этого инструмента получения дохода: в отличие от банковского вклада деньги на ИИС не застрахованы государством, поэтому владельцы счета должны быть готовы ко всем присущим инвестированию рискам.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел экономики «В»