Налоговики похвалили адвокатов и фермеров Приморцам посоветовали не ждать, когда на них начнется «охота»

В историческое здание на 1-й Морской, в котором находится краевое управление Федеральной налоговой службы, пригласили журналистов местных СМИ и рассказали, как прошла декларационная кампания – 2019. А также объявили о стартовавшей декларационной кампании – 2020 и объяснили, кого и к чему она обязывает, есть ли законные способы сэкономить на налогах и опровергли миф, что только в Москве можно заработать миллиарды.

В бюджет добавили почти три миллиарда

– Итоги декларационной кампании, которая прошла в 2019 году, нас порадовали, – отметила заместитель руководителя УФНС России по Приморскому краю Светлана Колесникова. – Подали декларации в налоговые инспекции 91,3 процента от числа физлиц, обязанных отчитаться о доходах. Это более 45 тысяч человек, что на 5 тысяч больше, чем за предыдущую кампанию.

Самыми ответственными оказались нотариусы и адвокаты – все 114 нотариусов и 175 адвокатов подали вовремя отчеты. Также заполнили декларации 6,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Неплохие результаты показали фермеры: из 219 хозяйств отчитались 218.

По физлицам картина не столь радужная: из 42,422 тысячи налогоплательщиков, обязанных подать декларацию, форму НДФЛ заполнили 38,187 тысячи.

Результатом декларационной кампании – 2019 в местные и региональный бюджеты поступило более 2,6 млрд рублей.

Заместитель руководителя краевого УФНС отметила, что в 2019 году прошла масштабная кампания по привлечению к административной ответственности уклоняющихся от представления отчетности. Почти 5,6 тысячи человек получили вызов на составление протокола. При этом более 2,5 тысячи, не доводя дела до мирового суда и прочих санкций, тут же поспешили сдать декларацию или документы, подтверждающие отсутствие доходов, подлежащих налогообложению.

Во сколько обойдется продажа Mercedes-Benz за пять рублей?

С 1 января этого года стартовала декларационная кампания – 2020. Обязаны задекларировать доход, полученный в 2019 году, индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы. Представить декларацию о доходах, с которых НДФЛ не уплачен, должны и некоторые категории граждан. В основном те, кто продал в течение прошлого года квартиру, земельный участок, транспорт или, к примеру, доли в уставном капитале. Также граждане должны отразить в декларации доход, полученный от дарения, кроме тех, кто осчастливлен близкими родственниками – родителями, бабушкой-дедушкой, супругом, детьми или сестрой-братом.

Но подача декларации необязательно повлечет уплату налога, говорит начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Полина Кошевая. Существуют ситуации, когда закон позволяет избежать налогообложения. Так, к примеру, если недвижимость находилась в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения – по ряду условий три или пять лет. Платить налог также не надо, если владели автомобилем больше трех лет (но есть тонкость – срок считают в днях: 365 х 3 = 1095 дней). Если авто продали до 250 тысяч рублей, то и этот доход не подлежит налогообложению, поскольку это сумма налогового вычета.

И здесь есть соблазн слукавить. Бывает, что граждане пытаются избежать налогообложения, заметно занижая стоимость проданного имущества. Но специалисты умеют выявлять факты отражения недостоверных данных в декларации.

– У нас и Mercedes-Benz за пять рублей умудрялись «продать», такое было, – отметила Полина Кошевая. – На подобные случаи мы, конечно, обращаем внимание. Однако с каждым годом их все меньше, поскольку честность получается выгоднее. У нас есть много возможностей выяснить истинную сумму продажи. Например, любая декларация проходит камеральную проверку – 2-3 месяца, и в ее рамках мы имеем право запросить данные по сделке не только у продавца, но и у покупателя.

Снимается с граждан обязанность декларировать доход при представлении ряда документов. Например, в связи с тем, что транспорт утилизирован, а объект недвижимости уничтожен.

Также государство не ждет, что вы заплатите ему налог, если имущество подарено близкими родственниками. Но, чтобы снять с себя обязанность перед налоговым органом, необходимо представить в фискальный орган вместо декларации документ, который этот факт подтверждает.

– В документах, поступающих в налоговые органы от Росреестра, ГИБДД не всегда понятны причины снятия объекта с учета, – объясняет Полина Кошевая. – Мы видим только дату отчуждения имущества. Поэтому советуем гражданам, получившим в дар квартиру, гараж или дом от бабушки, или чье авто утилизировано: не ждите, когда начнем охоту на вас – до 30 апреля придите и покажите документы, чтоб обязанность с вас сняли. Например, если приятный подарок получили от бабушки, предъявите документы или их копии, подтверждающие родство.

Кроме того, есть законный способ снизить налоговое бремя. Полученный доход можно уменьшить на сумму имущественного вычета. Она составит один миллион рублей при продаже жилья, земельных участков и 250 тысяч – при реализации автомобилей, нежилых помещений (гаража, например).

Если же налогоплательщик может представить документы, сколько он затратил ранее на покупку имущества – движимого и недвижимого, то в таком случае вместо имущественного вычета налог будут высчитывать на основе разницы от стоимости покупки и продажи.

– Здесь лукавить еще сложней, – предупредила Полина Кошевая. – Если указанная в декларации сумма от продажи недвижимости составит менее 70 процентов от кадастровой стоимости объекта, то налоговый орган сам повысит ее до этого уровня и на разницу начислит налог. Кроме того, недобросовестному декларанту грозит штраф до 20 процентов от суммы доначисленного налога.

Заманивают в личный кабинет

Представить декларацию в налоговую инспекцию по месту регистрации необходимо не позднее 30 апреля 2020 года. Можно лично наведаться в офис и там заполнить декларацию, воспользоваться услугами МФЦ или телекоммуникационными системами, то есть с помощью Интернета. Специалисты советуют воспользоваться опцией «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы.

Пока граждане в основном несут отчеты на бумаге в налоговые инспекции. Но специалисты настаивают: гораздо удобнее зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, тогда гражданин получает массу преимуществ.

– Он видит все объекты, зарегистрированные на него. В случае обнаружения неточностей можно также через личный кабинет обратиться с запросом в налоговую инспекцию и решить этот вопрос. Заполнить декларацию, распорядиться переплатой, подать любое заявление, не выходя из своего дома, – все эти возможности предоставляет личный кабинет, – перечисляет Полина Кошевая.

Отправить декларацию недостаточно, надо еще и уплатить налог – в срок до 15 июля. Иначе уже с 16 июля начисляется пеня на неуплаченную сумму налога, выставляется требование с указанием еще одного срока уплаты недоимки и стартует процедура принудительного взыскания вплоть до передачи дела в суд.

Справка «В»

В Приморье можно заработать не только миллионы, но и миллиарды

По предварительной информации, доходы свыше миллиона рублей отразили в декларациях 2019 года свыше 12 тысяч приморцев. Представители краевой УФМС отметили, что в основном это трудящиеся в статусе «Индивидуальный предприниматель», но не стали называть отрасли экономики Приморья, в которых можно заработать баснословные прибыли.

Итак, в ходе декларационной кампании – 2019 заявили о доходах:

– от 1 до 10 миллионов рублей – 11,616 тысячи человек;

– от 10 до 100 миллионов рублей – 410;

– от 100 до 500 миллионов рублей – 86;

– от 500 до 1 миллиарда рублей – 7;

Более 1 миллиарда рублей – 8 человек.

Фото автора

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО