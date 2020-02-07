Приморцы провели на больничном 3,5 млн дней Приморье стало лидером по оформлению электронных больничных в Дальневосточном федеральном округе, сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС).

В 2019 году в крае было оформлено 179163 листка нетрудоспособности в цифровом формате. На втором месте Республика Бурятия – 176213, на третьем – Забайкальский край – 131729. Всего в ДВФО оформлено 934870 электронных больничных.

Электронный документооборот между врачами, фондом и работодателями ускоряет выплату пособий работникам, сокращает издержки и риск столкнуться с мошенничеством. Медицинская организация после оформления е-листа нетрудоспособности (ЭЛН) отправляет его на портал ФСС, а пациенту выдает квиток с номером. Пациент передает номер работодателю. Тот вносит его в бухгалтерскую программу, дополняет информацию и формирует электронный реестр. Получив от работодателя реестр, Фонд социального страхования перечисляет работнику положенное ему пособие.

Справка «В»

Электронный листок нетрудоспособности действует с 1 июля 2017 года. На сегодняшний день 158 медицинских учреждений Приморья оформляют электронные больничные. Всего в 2019 году оформлено 426734 листка нетрудоспособности, из них 179163 – в электронном виде. В прошлом году на страховые выплаты работникам по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Приморское отделение фонда направило более 4,3 млрд рублей, в том числе в связи с временной нетрудоспособностью по болезни – более 3,1 млрд рублей, по беременности и родам – около 1,2 млрд рублей. Приморцы были нетрудоспособны почти 6 млн дней. Провели на больничном 3,5 млн дней, в отпуске беременности и родам – 1,4 млн дней.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»