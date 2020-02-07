К режиму ЧС присоединили Артем В трех приграничных с Китаем районах Приморья действует муниципальный режим чрезвычайной ситуации. Данные меры направлены на то, чтобы не допустить завоза и распространения в крае коронавируса, сообщили в пресс-службе региона.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, режим чрезвычайной ситуации введен в Пограничном районе в понедельник, 3 февраля. Ранее его объявили в Октябрьском и Хасанском районах. Более того, 4 февраля муниципальный режим ЧС был объявлен в Артемовском городском округе. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета. В Артемовском городском округе, а также в Октябрьском и Хасанском районах открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая. По данным Роспотребнадзора, сейчас в крае нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. У всех пациентов, которые были обследованы на заболевание, отрицательные результаты.

Как уже писал «В», в Приморье открыто несколько телефонов горячей линии, которые помогут жителям региона избежать негативных последствий новой инфекции. Например, о фактах резкого роста цен на овощи в торговых сетях приморцы могут сообщать по телефонам +7 (914) 703-14-90, 273-14-90, а о завышении цен на лекарственные препараты, а также об отсутствии изделий медицинского назначения в аптеках и аптечных пунктах – по номеру 8 (423) 226-85-39.

Кроме того, по номеру +7 (914) 703-14-59 продолжает работу горячая линия для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Те, у кого возникли вопросы по возвращению на родину, могут обратиться за помощью или консультацией.

Автор: Отдел новостей «В»