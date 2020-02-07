Школьников научат держаться на воде

Находка стала пилотным муниципалитетом Приморья для внедрения президентской программы «Плавание для всех».

7 февр. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4646 (6351) от 7 февр. 2020
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Жизненно важным навыкам держаться на воде без вспомогательных средств сегодня учатся почти 1300 школьников городского округа, сообщили в пресс-службе края.

Межведомственную программу «Плавание для всех» в Находке запустили в начале текущего учебного года, уточнили в городском управлении образования. «Плавание – очень популярный вид спорта, входящий в программу Олимпийских игр. По нему проводятся мировые и европейские чемпионаты, соревнования внутри страны. Однако не все, кто, может, и хотел бы заниматься профессионально, могут позволить себе посещать уроки в коммерческих спортивных комплексах. Мы же даем возможность каждому проявить себя. Кроме того, плавание – это очень полезно, задействуются все группы мышц и суставов, что особенно важно, если говорить о развитии детского организма», – отметила министр образования края Наталья Бондаренко.

С детьми в Находке занимаются не просто учителя физкультуры, а специально привлеченные квалифицированные тренеры по плаванию из местной спортивной детско-юношеской школы «Приморец».

«Находкинский опыт планируется распространить и на другие территории. На очереди сейчас находятся Уссурийск и Владивосток, а затем и остальные населенные пункты Приморья», – подытожила Наталья Бондаренко.

Программа «Плавание для всех» предусматривает строительство бассейнов и обучение учащихся 1–4-х классов плаванию в рамках основной общеобразовательной программы. 

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»