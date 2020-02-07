Школьников научат держаться на воде Находка стала пилотным муниципалитетом Приморья для внедрения президентской программы «Плавание для всех».

Жизненно важным навыкам держаться на воде без вспомогательных средств сегодня учатся почти 1300 школьников городского округа, сообщили в пресс-службе края.

Межведомственную программу «Плавание для всех» в Находке запустили в начале текущего учебного года, уточнили в городском управлении образования. «Плавание – очень популярный вид спорта, входящий в программу Олимпийских игр. По нему проводятся мировые и европейские чемпионаты, соревнования внутри страны. Однако не все, кто, может, и хотел бы заниматься профессионально, могут позволить себе посещать уроки в коммерческих спортивных комплексах. Мы же даем возможность каждому проявить себя. Кроме того, плавание – это очень полезно, задействуются все группы мышц и суставов, что особенно важно, если говорить о развитии детского организма», – отметила министр образования края Наталья Бондаренко.

С детьми в Находке занимаются не просто учителя физкультуры, а специально привлеченные квалифицированные тренеры по плаванию из местной спортивной детско-юношеской школы «Приморец».

«Находкинский опыт планируется распространить и на другие территории. На очереди сейчас находятся Уссурийск и Владивосток, а затем и остальные населенные пункты Приморья», – подытожила Наталья Бондаренко.

Программа «Плавание для всех» предусматривает строительство бассейнов и обучение учащихся 1–4-х классов плаванию в рамках основной общеобразовательной программы.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»