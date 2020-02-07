Почти 400 млн рублей из бюджета края направят на региональную доплату к пенсии Региональную доплату к пенсии за январь выплатили всем получателям меры соцподдержки в Приморье, заверили в пресс-службе региона.

По данным на начало года, такую меру социальной поддержки в крае получают почти 70 тысяч человек.

Региональная доплата к пенсии – это разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека. Право на нее предоставляется неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. По информации Министерства труда и социальной политики Приморья, в этом году его размер – 10775 рублей.

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из регионального или федерального бюджетов.

«В их числе пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг», – уточняют специалисты.

Кроме пожилых людей с низкой пенсией на данную социальную помощь могут рассчитывать инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии, а также дети, потерявшие кормильца.

Отметим, что в этом году запланировали 2,9 миллиарда рублей на региональную доплату к пенсии, 386 миллионов рублей из них – средства краевого бюджета.

Специалисты краевого министерства информируют, что в январе по техническим причинам произошла задержка выплаты. Часть пенсионеров получила ее не вместе с пенсией, как обычно, а немногим позже.

По вопросам назначения региональной доплаты к пенсии приморцам рекомендуют обращаться в филиалы МФЦ. Уточнить информацию по вопросам выплат можно, обратившись на горячую линию регионального Центра социальной поддержки населения. Телефон 8-800-30-22-145.

Автор: Отдел новостей «В»