Прокурор недоволен ослаблением борьбы с незаконным оборотом наркотиков Рост подростковой преступности впервые за последние годы отмечен в Приморье. Об этом, как стало известно агентству «Интерфакс», заявил прокурор региона Николай Пилипчук.

«Просчеты и недостатки в осуществлении профилактической работы с подростками являются одной из причин наметившегося впервые за последние годы роста подростковой преступности», – сказал Пилипчук в четверг на итоговом заседании коллегии прокуратуры региона.

Он подчеркнул, что необходимо изменить подход к надзору за работой комиссий по делам несовершеннолетних, других органов системы профилактики.

В целом в крае по итогам 2019 года снизилось общее количество преступлений, в том числе убийств, изнасилований, различных видов хищений. Меньше преступлений совершено в общественных местах, с использованием оружия.

Среди недостатков в работе правоохранительных органов прокурор края отметил ослабление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также с преступностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Автор: Отдел новостей «В»