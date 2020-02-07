Русский зовет на лыжню Жителей Владивостока приглашают поучаствовать в массовой лыжной гонке, которая пройдет в субботу, 8 февраля. Соревнования пройдут на Русском острове у школы № 5 (пос. Канал, 29), сообщили в пресс-службе мэрии.

Для участников соревнований предложат две дистанции – на 1 километр и 3 километра. Для тех, у кого нет своего оборудования, будет работать прокат лыж. Организаторы обращают внимание на то, что количество лыж ограниченно.

«Первый лыжный забег на Русском острове 18 января получился действительно массовым и собрал множество положительных отзывов. Сейчас лыжная трасса, которая открыта для бесплатного посещения, пользуется большой популярностью у горожан. Приглашаем всех любителей лыжного спорта на гонку, которая пройдет в рамках соревнований «Лыжня России – 2020», – отметили в городском управлении физической культуры и спорта.

Расписание соревнований:

9.00–11.30 – регистрация участников соревнований;

11.40 – открытие соревнований;

12.00 – старт гонки.

Отметим, что бесплатно покататься на лыжной трассе на Русском могут все желающие. По будням лыжня открыта с 12.00 до 17.00, в выходные дни – с 10.00 до 17.00.

Недалеко от трассы работает прокат лыж. Лыжи выдаются бесплатно, под залог.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»