С батькой Лукашенко будем дружить экономически и дипломатически Отделение посольства Республики Беларусь в РФ откроют в столице Приморья весной, сообщили в пресс-службе края.

В июне прошлого года правительством РФ было дано поручение об открытии дипломатического ведомства во Владивостоке и закрытии его в Хабаровске. Планируется, что уже в марте дипломаты переедут в дальневосточную столицу.

Приморье давно сотрудничает с Республикой Беларусь в сфере поставок техники для угледобывающей промышленности края. На потребительском рынке Приморья товары белорусских производителей широко представлены молочной продукцией, изделиями легкой промышленности. Отмечается, что население доверяет качеству белорусских товаров.

Для дальнейшего наращивания белорусского экспорта в Приморье идет работа по созданию сборочных производств зерноуборочных комбайнов из комплектующих. А также организации поставок коммунальной техники и техники для благоустройства столицы края, карьерных самосвалов, тракторной и дорожно-строительной техники.

Фото Игоря НОВИКОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В »