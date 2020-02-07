На Дальхимпроме откроют начальную школу После масштабного ремонта школа № 55 на улице Снеговой во Владивостоке готова принимать школьников.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это учебное учреждение стало структурным подразделением школы № 82, расположенной в Снеговой Пади. Новое учебное заведение рассчитано на 150 ребят. Уже ведется набор.

Начальную школу здесь откроют в сентябре. Она будет предоставлять образовательные услуги для детей микрорайона Дальхимпром.

«Подрядчик, несмотря на короткие сроки, выполнил взятые на себя обязательства, и меньше чем за полгода здесь выполнен капитальный ремонт. Полностью обновлены классы, закуплены все необходимое оборудование и литература для занятий. Сделаны спортивный и актовый залы, предусмотрены помещения для дополнительных занятий с подростками. Отремонтированы стадион и детские площадки», – перечислил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Напомним, что школу в районе Дальхимпрома закрыли в 2012 году из-за резкого сокращения численности учеников. Фактическая наполняемость тогда составила 45 % от возможной проектной мощности. К тому же школе требовался капитальный ремонт, так как здание уже не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к таким образовательным учреждениям. Детей тогда перевели в соседние учебные заведения.

Вопрос о возобновлении работы школы на улице Снеговой прозвучал во время пресс-конференции с президентом страны в декабре 2018-го.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»