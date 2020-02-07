Музой приморских художников стала Андреевка Две мемориальные выставки начали работу в залах Приморского отделения Союза художников. В двух залах представлено творчество Николая и Любови Степановых (6+), в двух других – Николая Наврося (6+).

– Николай Степанов – выпускник Дальневосточного государственного института искусств. В 1980 году заявил о себе большой многофигурной картиной «Строители причалов», – рассказала куратор выставки Ольга Зотова. – В его творческой биографии были поездки по Дальнему Востоку – Приморью, Курилам, Сахалину. Из них он всегда привозил

большое количество работ, напитанных энергией природы, настроением людей, живущих и работающих в регионе. Его пейзажи отличались экспрессивным цветом, особым состоянием. Большое место в жизни художника занимала творческая дача в Андреевке, где он создавал этюды природы южного Приморья. Николая Степанова уже нет с нами, но его жена Любовь Степанова, тоже профессиональный художник, нашла в Андреевке тот источник вдохновения, который питает ее творчество. Мир растений и обитателей моря ложится в основу ее декоративных композиций на бумаге, шелке, панно из морских раковин. Ракушки, водоросли, рыбы, причудливо изображенные автором, погружают зрителя в тайны моря. Нынешняя совместная выставка – это и дань памяти ушедшему мужу, и гимн жизни, где творчество двух художников объединено и настроением, и экспозицией.

Николай Наврось родился в Приморье, известен своими витражами, мозаиками, монументальным искусством. Но и живописи он отдавал должное, создавая большие пейзажи, которые больше походили на декоративные панно. Его увлечение – охота и рыбалка – сказалось и на его творчестве. Художник видел и знал природу во всей ее первозданной красоте. В 1980-х годах Николай Наврось занялся в основном живописью. Частым местом его пребывания также стала Андреевка. Он обратился к форме триптиха, который давал возможность воплотить панорамное видение натуры. Гамов, бухта Троицы, бухта Теляковского вошли в цикл произведений, отражающих красоту нашего края. В прошлом году Николай Наврось ушел из жизни. Нынешняя выставка является выставкой памяти.

Фото предоставлено Приморским отделением Союза художников России

Автор: Отдел новостей «В»