Великана одолели двухочковыми бросками Свой лучший результат в нынешнем сезоне показал 5 февраля «Спартак-Приморье» в ходе выездного матча с командой «Химки-Подмосковье» в рамках чемпионата страны по баскетболу в суперлиге среди мужчин.

Клуб из Московской области особо настраивался на эту игру в надежде взять реванш за осеннее поражение во Владивостоке. В первом круге регулярного первенства «Спартак-Приморье» разгромил «Химки-Подмосковье» со счетом 94:65.

В минувшую среду за хозяев выступал воспитанник приморской школы баскетбола Андрей Десятников, который с конца прошлого года со своим ростом в 220 сантиметров выступает на позиции центрового подмосковного клуба. В составе «Спартака-Приморья» бьются нападающие Максим Шелекето и Александр Захаров, в свое время проходившие стажировку в молодежной команде «Химок».

Нашим землякам была нужна только победа, поскольку на излете сезона обострилась заочная борьба за первое место между лидерами нынешнего первенства – дальневосточниками и самарцами.

В самом начале матча «Химки» на правах хозяев забросили три подряд мяча по три очка каждый. Тем самым они в стартовом отрезке показали свое желание взять верх в отчетном поединке, но этого напора им хватило ненадолго. «Спартак» ответил стремительными контратаками, каждая из которых завершалась взятием корзины соперника. В середине первой четверти уже «красно-белые» реализовали пять атак подряд под щит соперника, одновременно наша защита успешно противостояла быстрому нападению «химиков», не позволив хозяевам ни разу прицельно бросить в наше кольцо. Это стало переломным моментом всего матча. Итог первой партии – 23:27.

В следующем игровом отрезке спартаковцы только увеличивали свое преимущество. Они выигрывали борьбу под обоими щитами, отметились несколькими перехватами чужих подач. Но главное – их броски были точнее, а вот подмосковные спортсмены занервничали и стали чаще мазать. На большой перерыв соперники уходили при счете 38:53.

Как в дальнейшем выяснилось, преимущество в 15 очков было вовсе не пределом возможностей приморских спортсменов. В третьей четверти они показали феерическую игру и буквально задавили хозяев. Наши земляки сумели реализовать все до единого броска с ближней дистанции. Хотя броски издалека не всегда удавались. Забегая вперед, сообщим, что за весь матч дальневосточникам удалось забить всего семь трехочковых мячей (у хозяев было 11 дальних точных попаданий). Однако и двухочковых бросков вполне хватило, чтобы к последнему перерыву на электронном табло Дворца спорта «Химки-арена» светились цифры 57:86. Слагаемыми успеха также стали выигранные подборы под щитами (наши земляки в два раза чаще перехватывали эти мячи) и успешные передачи, каждая из которых завершилась точным попаданием в кольцо.

Лишь в завершающем игровом отрезке началась равная борьба. Это потому, что наставник спартаковцев Максим Учайкин заменил стартовую пятерку на запасных игроков. Так, на паркет в первый раз за взрослых вышел самый молодой игрок «Спартака» Георгий Пилипчук, еще в прошлые выходные выступавший в молодежном составе «красно-белых». Вначале ему удался перехват чужой передачи, а потом он заработал два своих первых очка, эффектно забив в прыжке сверху после паса Александра Захарова.

Финальная сирена зафиксировала феноменальное преимущество приморцев в 30 очков – 77:107. В 2020 году наши земляки впервые показали гроссмейстерский (более 100 баллов за игру) результат. Гости использовали полную ротацию из 10 заявленных на игру игроков. И все отметились точными попаданиями. А самым результативным стал Максим Шелекето, на счету которого 19 очков. Кстати, и в предыдущем домашнем поединке с уральским ТЕМПом этот нападающий набрал 19 очков. Завидное постоянство у нашего снайпера.

– Результат оказался положительным только потому, что ребята выполнили установку на игру. И, конечно, они были заряжены на победу, – поделился своим мнением после игры главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Если в первой половине матча не до конца отрабатывали в защите, то в нападении компенсировали эти потери на все 100 процентов. 26 атакующих передач – это наш лучший показатель в этом сезоне. Соответственно отсюда и такой щедрый на очки матч. Спасибо игрокам, что они добились такой яркой и запоминающейся победы.

Таким образом, дальневосточники заработали два очка на выезде. «Спартак» сейчас набрал 36 очков после 20 игр. И вышел на первое место в турнирной таблице. На очко меньше у «Самары», но у волжан осталась одна игра в запасе.

Кроме двух явных лидеров места в плей-офф себе забронировали «Буревестник» из Ярославля, «Купол-Родники» из Ижевска и «Восток-65» из Южно-Сахалинска. На три оставшиеся путевки в 1/8 финала наиболее реальными претендентами являются ТЕМП-СУМЗ-УГМК из Ревды, «Уралмаш» из Екатеринбурга и команда Молодежной баскетбольной ассоциации из Москвы.

Кстати, именно с МБА, которая сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице, встретятся приморцы в следующем поединке уже завтра, 8 февраля. Затем в чемпионате последует 12-дневный перерыв. Первенство возобновится 20 февраля. Приморская команда на домашней площадке примет «Университет» из Югры. Кстати, сибиряки находятся на девятой позиции в нынешнем первенстве. И предстоящая встреча во Владивостоке станет для них последней возможностью пробиться в плей-офф.

Фото с сайта БК «Спартак-Приморье»

Автор: Николай КУТЕНКИХ