Не завидуйте Кефиру… Весьма любопытные вопросы из популярной телевикторины поставили в тупик самых известных эрудитов

«Своя игра» – аналог американского телешоу Jeopardy! – появилась на российском телевидении в 1994 году. А в прошлом году интеллектуальная викторина отпраздновала 25-летний юбилей.

В отличие от передачи «Что? Где? Когда?», где вопросы, как правило, требуют не только эрудиции, но и умения мыслить логически, в «Своей игре» помогают побеждать в первую очередь энциклопедические знания. И хорошая реакция – чтобы раньше соперников нажать кнопку.

Сайт AdMe.ru собрал несколько любопытных вопросов, с которыми не справились именитые и титулованные игроки. Проверьте себя: а вы бы справились?

Энциклопедия чертовски права

ВОПРОС. В 1994 году увидела свет «Энциклопедия экстремальных ситуаций». В статьи на букву «К» входят, например, «Кораблекрушение» и «Конец света», на букву «Ш» – «Шаровая молния». Назовите единственную статью на букву «Э».

ОТВЕТЫ. Все три игрока ответили неправильно: Анатолий Вассерман сказал, что статья называлась «Экстремальная ситуация», двое других игроков – «Эпидемия».

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: экзамен.

Спи, мой зритель, усни…

ВОПРОС. В 2011 году на спектакле в лондонском театре Barbican зрителям вместо кресел предлагались кровати, а завершалась программа утренним завтраком. Как назывался спектакль?

ОТВЕТЫ. Игроки не сумели ответить верно: двое эрудитов предположили, что спектакль назывался «Сон в летнюю ночь», а третий – просто «Сон».

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: «Колыбельная».

Чисто кошачья привилегия

ВОПРОС. В 2017 году одна нижегородская строительная фирма взяла в штат кота Кефира с окладом в 20 тысяч рублей (!). Обязанность у кота именно эта.

ОТВЕТЫ. Никто не нажал кнопку.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: переступать порог квартиры.

ОТ РЕДАКЦИИ. Не завидуйте Кефиру, ведь эта работа – чисто кошачья привилегия, человека на нее не пригласят никогда…

Куда подует ветер, туда и повернусь

ВОПРОС. В поселке Нида в Литве экспонируются эти предметы – символы Куршской косы. Некогда они могли поведать, сколько у хозяина домов, скота и даже детей.

ОТВЕТЫ. Никто из игроков не нажал кнопку.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: флюгеры.

ОТ РЕДКАЦИИ. Дополним: на флюгере литовского рыбака могли находиться три-четыре символа в зависимости от того, что хотел о себе рассказать его хозяин. Это могли быть изображения домов, людей, какие-либо записи. По оси флюгера можно было узнать о семье рыбака. Крест в кругу означал, что он женат, а линии – количество детей в семье.

Сколько стоит работа гения

ВОПРОС. Рафаэль заломил за фреску 1000 золотых. Недовольный заказчик выбрал третейским судьей Микеланджело, зная о соперничестве художников. Микеланджело осмотрел работу и вынес этот вердикт.

ОТВЕТЫ. Два игрока ответили неверно: «заплатить полностью» и «работа ничего не стоит». И только один эрудит ответил правильно.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: «Мало!»

Просто это любовь, сестренка

ВОПРОС. Мэдж Уоттс, сестра Агаты Кристи, считала, что брак ее сестренки не будет удачным, вот и прислала невесте к венчанию с десяток этих аксессуаров. Оказалась неправа.

ОТВЕТЫ. Двое эрудитов предположили, что сестра прислала писательнице букеты, и ответили неверно. Третий участник игры дал правильный ответ.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: носовые платки.

На благотворительность и платья не жалко

ВОПРОС. Она продала свое легендарное синее платье на аукционе за $ 200 тысяч, а потом пожертвовала их на благотворительность. Кто это?

ОТВЕТ. Один из игроков предположил, что это Моника Левински.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: принцесса Диана.

ОТ РЕДАКЦИИ. Да как можно перепутать одеяние леди Ди и скандально известной стажерки Белого дома (ну и что, что оба платья были синими)…

Сказка – ложь, да в ней намек

ВОПРОС. В карельской сказке волшебный жернов мог намолоть все, что захочешь. Оправляясь рыбачить, богач взял жернов и велел намолоть этого, да побольше. От тяжести лодка утонула, но жернов и на дне моря продолжал молоть. Что же?

ОТВЕТЫ. Игроки дали два неверных ответа: деньги и золото. И один верный.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: соль.

Козьма Прутков – он таков

ВОПРОС. «Тому удивляется вся Европа, какая у полковника обширная…» Полковник ничуть не смутился и ответил автору Козьме Пруткову: «Чему удивляться? Обыкновенная…»

ОТВЕТ. Никто из участников игры не нажал кнопку.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: шляпа.

Увидеть Париж и сильно удивиться

ВОПРОС. Эта парижская улица существует с 1826 года и за последние 104 года сменила имя трижды. Ныне ей возвращено первое название. Какое?

ОТВЕТЫ. Все участники телевикторины дали неверные ответы: Берлинская, Елисейские поля и улица Людовика.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: улица Санкт-Петербурга.

ОТ РЕДАКЦИИ. Немного интересных подробностей. Улица Санкт-Петербурга появилась в Париже 2 февраля 1826 года и стала частью задумки мэрии французской столицы – создать квартал, улицы которого будут носить названия европейских столиц. Позднее ее несколько раз переименовывали, дабы соответствовать историческим реалиям. С 1914-го по 1945 год она была Петроградской, а с 1945-го по 1991-й – улицей имени Ленинграда. Указ о возвращении ей исторического названия подписал 28 ноября 1991 года мэр Парижа и будущий президент Франции Жак Ширак.

Ну очень большие расстояния

ВОПРОС. Длина Транссибирской магистрали 9298 километров, она проходит через 87 городов, пересекает 16 крупных рек и восемь их.

ОТВЕТЫ. В финальном раунде принимали участие двое игроков, и оба сделали неправильные предположения: один ответил «озера», второй – «перевалы».

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: восемь часовых поясов.

ОТ РЕДАКЦИИ. Приморцам, живущим там, где Транссиб заканчивается, этот вопрос точно не показался бы сложным…

Как пройти в библиотеку?

ВОПРОС. Жители британской деревни Уэстбери всего за фунт приобрели это и превратили в самую маленькую в мире библиотеку. Библиотека работает без выходных круглые сутки, свет горит всю ночь, в каталоге более 100 наименований. Где же расположена библиотека?

ОТВЕТЫ. Все три участника финального раунда ответили неверно: два эрудита посчитали, что это маяк, и один назвал «пристанищем» библиотеки… холодильник.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: телефонная будка.

Ключи с правом передачи

ВОПРОС. Однажды Виктор Гюго заметил, что человечество владеет тремя ключами, позволяющими знать, думать и мечтать. Два ключа – цифра и буква. Третий – именно она.

ОТВЕТЫ. Двое эрудитов ответили неверно, посчитав, что третьим ключом могут быть тишина или фантазия, а третий сумел закончить мысль писателя.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: нота.

Гарантия – тысяча лет

ВОПРОС. Поликрат, тиран острова Самос (Греция, восточная часть Эгейского моря), строил с размахом. По его приказу инженер Эвпалин из Мегары соорудил именно это длиной более километра. Строили с двух сторон сразу и не промахнулись. Объект имел стратегическое значение и прослужил 1000 лет. Назовите объект.

ОТВЕТЫ. Все трое участников финала дали неверные ответы: один посчитал, что этим сооружением была стена, двое решили, что по приказу тирана был построен мост.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: тоннель.

ОТ РЕДАКЦИИ. Точнее будет сказать, что Эвпалинов тоннель (его еще называют Самосский акведук) – это подземный водовод длиной 1036 метров, построенный в VI веке до н. э. древнегреческим инженером и геометром Эвпалином из Мегары. После повторного открытия стал туристической достопримечательностью.

Певец по прозвищу Голос

ВОПРОС. Этот знаменитый американский певец, чей портрет сейчас на экране, в молодости имел прозвище Голос.

ОТВЕТ. Один из игроков предположил, что перед ним фотография Майкла Джексона.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Фрэнк Синатра.

ОТ РЕДАКЦИИ. Свой парадоксальный ответ игрок объяснил тем, что… никогда не видел Майкла Джексона.

Фото:

«Своя игра» / НТВ, из архива «В», EAST NEWS, Tim Graham / gettyimages, с сайта cityspb.ru, с сайта phoneboxlibrary, с сайта isamos.gr

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН