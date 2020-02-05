Не завидуйте Кефиру…
Весьма любопытные вопросы из популярной телевикторины поставили в тупик самых известных эрудитов
«Своя игра» – аналог американского телешоу Jeopardy! – появилась на российском телевидении в 1994 году. А в прошлом году интеллектуальная викторина отпраздновала 25-летний юбилей.
В отличие от передачи «Что? Где? Когда?», где вопросы, как правило, требуют не только эрудиции, но и умения мыслить логически, в «Своей игре» помогают побеждать в первую очередь энциклопедические знания. И хорошая реакция – чтобы раньше соперников нажать кнопку.
Сайт AdMe.ru собрал несколько любопытных вопросов, с которыми не справились именитые и титулованные игроки. Проверьте себя: а вы бы справились?
Энциклопедия чертовски права
ВОПРОС. В 1994 году увидела свет «Энциклопедия экстремальных ситуаций». В статьи на букву «К» входят, например, «Кораблекрушение» и «Конец света», на букву «Ш» – «Шаровая молния». Назовите единственную статью на букву «Э».
ОТВЕТЫ. Все три игрока ответили неправильно: Анатолий Вассерман сказал, что статья называлась «Экстремальная ситуация», двое других игроков – «Эпидемия».
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: экзамен.
Спи, мой зритель, усни…
ВОПРОС. В 2011 году на спектакле в лондонском театре Barbican зрителям вместо кресел предлагались кровати, а завершалась программа утренним завтраком. Как назывался спектакль?
ОТВЕТЫ. Игроки не сумели ответить верно: двое эрудитов предположили, что спектакль назывался «Сон в летнюю ночь», а третий – просто «Сон».
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: «Колыбельная».
Чисто кошачья привилегия
ВОПРОС. В 2017 году одна нижегородская строительная фирма взяла в штат кота Кефира с окладом в 20 тысяч рублей (!). Обязанность у кота именно эта.
ОТВЕТЫ. Никто не нажал кнопку.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: переступать порог квартиры.
ОТ РЕДАКЦИИ. Не завидуйте Кефиру, ведь эта работа – чисто кошачья привилегия, человека на нее не пригласят никогда…
Куда подует ветер, туда и повернусь
ВОПРОС. В поселке Нида в Литве экспонируются эти предметы – символы Куршской косы. Некогда они могли поведать, сколько у хозяина домов, скота и даже детей.
ОТВЕТЫ. Никто из игроков не нажал кнопку.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: флюгеры.
ОТ РЕДКАЦИИ. Дополним: на флюгере литовского рыбака могли находиться три-четыре символа в зависимости от того, что хотел о себе рассказать его хозяин. Это могли быть изображения домов, людей, какие-либо записи. По оси флюгера можно было узнать о семье рыбака. Крест в кругу означал, что он женат, а линии – количество детей в семье.
Сколько стоит работа гения
ВОПРОС. Рафаэль заломил за фреску 1000 золотых. Недовольный заказчик выбрал третейским судьей Микеланджело, зная о соперничестве художников. Микеланджело осмотрел работу и вынес этот вердикт.
ОТВЕТЫ. Два игрока ответили неверно: «заплатить полностью» и «работа ничего не стоит». И только один эрудит ответил правильно.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: «Мало!»
Просто это любовь, сестренка
ВОПРОС. Мэдж Уоттс, сестра Агаты Кристи, считала, что брак ее сестренки не будет удачным, вот и прислала невесте к венчанию с десяток этих аксессуаров. Оказалась неправа.
ОТВЕТЫ. Двое эрудитов предположили, что сестра прислала писательнице букеты, и ответили неверно. Третий участник игры дал правильный ответ.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: носовые платки.
На благотворительность и платья не жалко
ВОПРОС. Она продала свое легендарное синее платье на аукционе за $ 200 тысяч, а потом пожертвовала их на благотворительность. Кто это?
ОТВЕТ. Один из игроков предположил, что это Моника Левински.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: принцесса Диана.
ОТ РЕДАКЦИИ. Да как можно перепутать одеяние леди Ди и скандально известной стажерки Белого дома (ну и что, что оба платья были синими)…
Сказка – ложь, да в ней намек
ВОПРОС. В карельской сказке волшебный жернов мог намолоть все, что захочешь. Оправляясь рыбачить, богач взял жернов и велел намолоть этого, да побольше. От тяжести лодка утонула, но жернов и на дне моря продолжал молоть. Что же?
ОТВЕТЫ. Игроки дали два неверных ответа: деньги и золото. И один верный.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: соль.
Козьма Прутков – он таков
ВОПРОС. «Тому удивляется вся Европа, какая у полковника обширная…» Полковник ничуть не смутился и ответил автору Козьме Пруткову: «Чему удивляться? Обыкновенная…»
ОТВЕТ. Никто из участников игры не нажал кнопку.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: шляпа.
Увидеть Париж и сильно удивиться
ВОПРОС. Эта парижская улица существует с 1826 года и за последние 104 года сменила имя трижды. Ныне ей возвращено первое название. Какое?
ОТВЕТЫ. Все участники телевикторины дали неверные ответы: Берлинская, Елисейские поля и улица Людовика.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: улица Санкт-Петербурга.
ОТ РЕДАКЦИИ. Немного интересных подробностей. Улица Санкт-Петербурга появилась в Париже 2 февраля 1826 года и стала частью задумки мэрии французской столицы – создать квартал, улицы которого будут носить названия европейских столиц. Позднее ее несколько раз переименовывали, дабы соответствовать историческим реалиям. С 1914-го по 1945 год она была Петроградской, а с 1945-го по 1991-й – улицей имени Ленинграда. Указ о возвращении ей исторического названия подписал 28 ноября 1991 года мэр Парижа и будущий президент Франции Жак Ширак.
Ну очень большие расстояния
ВОПРОС. Длина Транссибирской магистрали 9298 километров, она проходит через 87 городов, пересекает 16 крупных рек и восемь их.
ОТВЕТЫ. В финальном раунде принимали участие двое игроков, и оба сделали неправильные предположения: один ответил «озера», второй – «перевалы».
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: восемь часовых поясов.
ОТ РЕДАКЦИИ. Приморцам, живущим там, где Транссиб заканчивается, этот вопрос точно не показался бы сложным…
Как пройти в библиотеку?
ВОПРОС. Жители британской деревни Уэстбери всего за фунт приобрели это и превратили в самую маленькую в мире библиотеку. Библиотека работает без выходных круглые сутки, свет горит всю ночь, в каталоге более 100 наименований. Где же расположена библиотека?
ОТВЕТЫ. Все три участника финального раунда ответили неверно: два эрудита посчитали, что это маяк, и один назвал «пристанищем» библиотеки… холодильник.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: телефонная будка.
Ключи с правом передачи
ВОПРОС. Однажды Виктор Гюго заметил, что человечество владеет тремя ключами, позволяющими знать, думать и мечтать. Два ключа – цифра и буква. Третий – именно она.
ОТВЕТЫ. Двое эрудитов ответили неверно, посчитав, что третьим ключом могут быть тишина или фантазия, а третий сумел закончить мысль писателя.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: нота.
Гарантия – тысяча лет
ВОПРОС. Поликрат, тиран острова Самос (Греция, восточная часть Эгейского моря), строил с размахом. По его приказу инженер Эвпалин из Мегары соорудил именно это длиной более километра. Строили с двух сторон сразу и не промахнулись. Объект имел стратегическое значение и прослужил 1000 лет. Назовите объект.
ОТВЕТЫ. Все трое участников финала дали неверные ответы: один посчитал, что этим сооружением была стена, двое решили, что по приказу тирана был построен мост.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: тоннель.
ОТ РЕДАКЦИИ. Точнее будет сказать, что Эвпалинов тоннель (его еще называют Самосский акведук) – это подземный водовод длиной 1036 метров, построенный в VI веке до н. э. древнегреческим инженером и геометром Эвпалином из Мегары. После повторного открытия стал туристической достопримечательностью.
Певец по прозвищу Голос
ВОПРОС. Этот знаменитый американский певец, чей портрет сейчас на экране, в молодости имел прозвище Голос.
ОТВЕТ. Один из игроков предположил, что перед ним фотография Майкла Джексона.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Фрэнк Синатра.
ОТ РЕДАКЦИИ. Свой парадоксальный ответ игрок объяснил тем, что… никогда не видел Майкла Джексона.
Фото:
«Своя игра» / НТВ, из архива «В», EAST NEWS, Tim Graham / gettyimages, с сайта cityspb.ru, с сайта phoneboxlibrary, с сайта isamos.gr
Автор: Михаил НЕЩЕДРИН