Уйти в никуда По женской версии, если мужчина решился на развод, то его уже ждет другая

Моя двоюродная тетка очень любила разводиться. Свадьбы, впрочем, ей тоже нравились. А поскольку у ее мужей терпения хватало ненадолго, то года через два-три после очередного похода в загс вполне закономерно следовал развод. Но вот развод она именно что любила: он всегда был для нее неким стартом в новую жизнь.

«Представляете, на первое время, чтобы не голодал, котлет нажарила, блинчиков нафаршировала его любимых... А он в той съемной квартире со своей любовницей жил и ее моими блинчиками и котлетками кормил»

«Мы ушли именно друг от друга. У нас же общего ничего не осталось, разве что взаимные претензии»

Мама ее, сестра моей бабушки, помнится, все повторяла: нельзя уходить в никуда, всегда нужно уходить к кому-то. Тетка учением прониклась, и уж не знаю, как у нее получалось, но к моменту официального расставания ее всегда ожидали новые заботливые руки и крепкие (образно говоря) плечи. Впрочем, тетя моя была дамой видной, бойкой на язык, невероятно наглой, а кроме того, работала в торговле, то есть обладала всеми очевидными достоинствами, чтобы быть замеченной и востребованной.

Но ее пример среди сегодняшних моих историй как раз исключение из правил. Я хотела поговорить о тех, кто уходит в никуда.

Три девицы за столом

Лет …дцать тому назад я была свидетельницей одного интересного разговора, хорошо мне запомнившегося. Приятельница моих взрослых родственниц как-то обмолвилась, что женщины уходят от мужа чаще всего именно в никуда. А мужики обычно уходят к кому-то – к другой женщине, в новую, более интересную жизнь.

Спустя годы уже на собственных посиделках я озвучила эту теорию в кругу своих приятельниц, и все они согласились, во всяком случае, в той части, что касается мужей.

– Вообще, муж, ушедший в никуда, – это нонсенс! Более того, это нефизиологично! – тут же поделилась своими обидами одна из подружек. – Мой бывший мне, помню, все твердил: нам нужно разъехаться, каждому навести порядок в своей жизни, а потом уже попробовать вдвоем с чистого листа начать. Я села, подумала: да, наверное, он прав. Помогла ему с поиском квартиры, даже в ремонте (косметическом) поучаствовала, обставить новое жилье помогла. А как же, это же ему, бедолаге, придется в съемном жилье мучиться! Представляете, холодильник ему набила на первое время, чтобы не голодал, котлет нажарила, блинчиков нафаршировала его любимых. Собрала его вещи. А что? Душевного комфорта легче добиться в комфорте физическом. Это я так думала. Это уже потом узнала, что он в той съемной квартире со своей любовницей жил. Они там ждали, пока она свои квартирные вопросы решит. И ее моими блинчиками и котлетками, кобель, кормил.

И ведь знал, что рано или поздно я все равно узнаю, где и каким образом он свой дзен постигал. Уверена: он уже тогда знал, что не вернется, чуть ли не на следующий день после нашего развода они подали заявление в загс. А сразу о разводе заговорить ему, видно, страшно было. Хотя порой мне кажется, что он специально так сделал. Рассчитал, что, когда я узнаю о его левом романе, он будет далеко, а пока я его разыщу, эмоции спадут. Собственно говоря, все именно так и получилось. Продуманный крендель!

А чтобы мужик уходил уж вообще в никуда, да еще по собственной инициативе… Нет, о таких примерах я не слышала. Знала двоих братьев, которые ушли после развода из семьи (инициаторами расставания, разумеется, были жены). Один из них спустя время вновь вернулся к жене и детям. Второй хоть и продолжал жить отдельно, тем не менее основной его доход шел детям, хотя к моменту развода они уже были взрослыми. И все праздники он встречал со своей прежней семьей. Он скорей всего тоже вернулся бы в семью (во всяком случае, об этом шли разговоры), оставив младшему сыну свою холостяцкую квартиру, но, увы, погиб.

Почему терпела? Пыталась его понять

– А насчет женщин, это она погорячилась, – попробовала опровергнуть теорию подружки моих теток другая приятельница. – Далеко она (абстрактная женщина) уйдет из дома, если идти некуда да еще пара детей довеском? В крайнем случае к родителям или к каким-нибудь другим родственникам, готовым принять ее хотя бы временно. И то только лишь затем, чтобы якобы наказать его. А сама тем временем будет сидеть и выглядывать, когда он их обратно домой заберет.

– Вот не скажи, – продолжила делиться воспоминаниями третья моя приятельница. – Лично я ушла именно в никуда и к никому. Из его квартиры в съемную. И никто меня в ней не ждал. Хотя к этому решению я шла года, наверное, полтора. Не поверите, насколько может опротиветь человек своим враньем и изменами. В конце концов, я его уже видеть не могла. Сидела на работе допоздна. Специально шла домой 11 остановок пешком, чтобы уже наверняка он к моему возвращению успел заснуть. А если в окнах горел свет, сидела во дворе, ждала, когда окна погаснут. Почему так долго терпела? Все пыталась посмотреть на ситуацию его глазами, понять его точку зрения. Тут еще воспитание свою роль сыграло. Моя бабушка-покойница в свое время отчитывала старшую свою внучку, мою сестру, которая надумала от мужа уходить, – пил он.

– Вот поженились, детей нарожали, теперь живите, – припечатала она, – бачилы очи, що купувалы…

Бабуля была из семьи украинских переселенцев и время от времени вворачивала в речь что-нибудь из мовы. Нравов она придерживалась традиционных. С этим же мировоззрением и родители мои жили, тети, дяди. А я, можно сказать, своим разводом революцию в семье учинила. И когда все-таки поняла, что жизни у нас не получится и решилась уйти, хорошо так, легко на душе стало… Будто после долгого сидения в затхлой комнате на свежий воздух выбралась.

Впрочем, мой случай не показательный: я была одинокой и свободной. Моя знакомая с дочкой аж из Прибалтики от мужа во Владивосток сбежала. И не то чтобы она была такой уж авантюристкой. Говорит: бил и ее, и девочку. А во Владивосток уехала, чтобы наверняка он за ней не отправился. И на такой шаг она решилась не в наше относительно уютное время, а в жуткие 90-е, когда в Прибалтике жить было значительно комфортнее, чем здесь. И на плавбазе вкалывала, ребенка у знакомых пристроив, и челночницей в Китай моталась. Потом у нее и свои точки на Торговой улице были, и квартиру в итоге купила. Тут, знаете ли, важен стимул. Ради собственной безопасности, а главное, безопасности ребенка и на другой конец света (в буквальном смысле этого слова) убежишь, и бизнесом начнешь заниматься, даже если никогда позывов к этому не было.

Мы так устали друг от друга…

Чем дольше брак, тем сложнее расставание. Но и тут есть свои дополнительные нюансы. Одно дело уходить (без разницы в никуда или к кому-то), когда опыт семейной жизни совсем еще никакой. Другое – когда брак исчисляется десятилетиями, когда вы друг в друга уже практически вросли и привычками, и недостатками… Хотя, наверное, и в этом случае можно найти тех, кто ушел вот так – в никуда и к никому.

– Еще как можно, – доказывала мне как-то другая моя знакомая, которая в 55 (!) разошлась с мужем после более чем 30 лет брака. – Мы ушли именно друг от друга. Единственная причина быть вместе уже не работает: дети выросли, уехали в другие регионы и давно живут своей жизнью. У нас же общего ничего не осталось, разве что взаимные претензии друг к другу. Нет, я еще какое-то время держалась. Наверное, было жалко его. Мы, женщины, как обычно, в таких ситуациях думаем (ну, во всяком случае, большинство из нас): я-то точно не пропаду одна, а вот что с ним будет?

А тут даже не в ссоре (представляешь, пыла даже на ссору не осталось!), просто в разговоре выяснилось, что с тех же позиций и муж на наши отношения смотрит. Вот и получается, что мы с ним вроде тяжкую повинность отбываем: я терплю ради него, а он – ради меня. Посоветовались, решили, что незачем друг друга мучить, и разъехались тихо-мирно. Слава богу, наличие свободной жилплощади позволило сделать это бескровно. То есть не пришлось квартиру разменивать, муж переехал в квартиру, оставшуюся после его родителей. Решили пока не разводиться, просто пожить каждый для себя.

Вот не знаю, чем закончится их расставание. Но подозреваю, что воссоединением семьи. Все-таки, как ни крути, а забота друг о друге (а как это еще назвать?) присутствовала в их отношениях, несмотря ни на что.

– Очень много пар, которые с возрастом банально устают друг от друга, – продолжает рассуждать женщина. – Пропадает смысл оставаться рядом: дети выросли, секс уже неактуален. И знаете, время от времени появляется мечта о свободе. Помнишь монолог Тони Кислициной: «Одной спокойней. Хочу халву ем, хочу пряники…» Я тебе точно говорю: многие женщины об этом хоть иногда, но мечтают. Только одно дело мечтать, а другое – перевернуть жизнь, пройдя через суды, раздел имущества. Повторюсь: мы на это решились, потому что ничего делить не пришлось. Были б другие стартовые возможности, еще бы сто раз подумали и на том бы наверняка и успокоились. Потраченные в этом случае нервы никакими пряниками не компенсируешь.

Фото с сайта pixabay.ru

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА