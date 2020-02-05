Что мы заберем с собою в вечность? Художница с Тайваня искала во Владивостоке следы памяти. Кажется, нашла

«Что такое дом для вас?» и «Почему вы живете во Владивостоке?» – с такими несколько неожиданными вопросами приехавшая в приморскую столицу с Тайваня художница Йен Хуа Ли, резидент ЦСИ «Заря», обращалась к многим горожанам. Кроме того, в рамках своего проекта она тщательно изучала местность и культурные особенности нашего города. Что бы все это значило?

Дело в том, что Йен Хуа Ли в своем творчестве исследует то, как отношения между человеческим телом, разумом и духом в домашнем пространстве формируют память о человеческом существовании. Художница пытается объяснить, как происходит процесс обучения, сам феномен памяти и забвения через психологию и концепции визуального искусства. А еще она с помощью многочисленных визуальных элементов в своих инсталляциях изучает взаимоотношения между людьми и их домом и определяет их «следы памяти».

Именно так называлась выставка, которую Йен провела в «Заре» по итогам своей работы. Мы познакомились с художницей и разузнали об этом подробнее.

Холодно не значит плохо

– Вы сейчас занимаетесь проектом, в рамках которого исследуете такое огромное понятие, как дом. Что заставило вас взяться за подобное исследование?

– Я много путешествую, посещаю разные города и во всех задаю людям одни и те же вопросы: что такое для вас дом, как вы относитесь к тому месту, где сейчас находитесь и считаете ли вы его домом? И потом пытаюсь сравнивать ответы людей, чтобы понять, что есть дом для людей из абсолютно разных точек Земли.

Вообще, дом – это центральная тема моего творчества, я всегда касаюсь ее в своих проектах так или иначе.

– В каких же странах вы проводили свое исследование?

– В Мексике, Австрии, Германии, США, Китае, на Тайване, в России и некоторых других. Мне важно выбирать именно очень разные страны, потому что ландшафт, обстановка, погода, климатические условия разных мест – это дополнительный фактор, который я всегда учитываю. Вот во Владивостоке очень холодно и снежно, здесь трудно выживать. Но, судя по тем ответам, которые я получила, это не мешает жителям города любить его и считать домом. Я здесь разговаривала с рыбаками на льду, для меня это было впервые в жизни! Очень интересно!

Я постаралась изучить историю Владивостока, прежде чем начать спрашивать людей. У вас совсем молодой город, но сколько уже было в его истории: чего стоит только строительство Владивостокской крепости, закрытие и потом открытие города… Все это отразилось в ответах людей.

– Зачем вы записываете ответы на видео?

– Эти записи становятся частью будущего большого проекта. К видео я добавляю фотографии, которые делаю в каждом городе, снимки домов, типичной архитектуры. Они сопровождают, иллюстрируют рассказы людей.

Как люди находят счастье?

– Удивили ли вас ответы, услышанные во Владивостоке?

– Да. Почти все, кто участвовал в опросе, упоминали, что дом – это место, где они чувствуют себя в безопасности. Вторая важная составляющая понятия «дом» – семья. Я получила несколько ответов, в которых люди рассказывали: они уезжали из Владивостока в другие города, в том числе в Москву, но все равно возвращались. Потому что здесь – семья.

– В других странах вы получали похожие ответы?

– В общем – да, очень схожие. Может быть, только акценты чуть иначе расставляются в разных городах.

– Какова вообще цель проекта? Что будет его итогом?

– Я хочу услышать ответы от максимально возможного количества людей, буду продолжать проект в других странах, потому что хочу получить некое общее, глобальное определение того, что же есть дом для обитателей планеты Земля. После Владивостока я хочу поехать в Финляндию. Там еще холоднее, там север, но ведь и там живут люди, ежедневно преодолевая вызов, брошенный природой, и находят счастье. Я хочу это понять.

Я пытаюсь соединить внутреннее осознание понятия «дом» и его внешний образ. Внешнее – это те фото, которые я делаю, архитектура, ландшафт, а внутреннее – мысли людей по этому поводу и мои собственные переживания. Которые, кстати, я выражаю и в своих муралах (мурал – большое произведение искусства, картина или огромное граффити, нанесенное на поверхность стены. – Прим. ред.).

– Кстати о фото. Вы фотографировали все дома подряд или делали некую выборку?

– Интерес представляли в первую очередь здания старинные. Кроме того, я старалась в своих снимках проследить изменения в архитектуре Владивостока (ведь это меняет и образ жизни людей). Меня поразили огромные районы, дома в которых словно сделаны под копирку до мельчайших деталей, как близнецы… Также меня интересует вопрос различий в переживаниях тех людей, которые живут в домах старинной постройки, в личных домах и в таких вот домах-близнецах.

Город, где приходится быть сильными

– А на ваш второй вопрос что люди отвечали?

– Как я уже говорила, наиболее интересными были истории людей, которые уезжали из Владивостока, а потом возвращались. Я заметила, что многие люди, особенно в почтенном возрасте, тянутся к местам, где они родились. Мало того, я знакома с людьми, которые объехали едва ли не полмира, но в итоге возвращались туда, где началась их жизнь.

– Мурал, который вы создали в «Заре», сделан по тем впечатлениям и ответам, которые вы получили во Владивостоке?

– В целом да. Я даже попыталась использовать в нем знакомый и близкий всем русским образ матрешки. Но в большей части это мое творческое осмысление тех самых ответов на тему безопасности. В самом центре матрешки – дом. Как самое главное в жизни человека.

Этот мурал отображает попытки найти наиболее значимый символ России. Владивосток и «Заря» стали мне домом на время пребывания в России, поэтому птичка символизирует меня саму (имя Йен можно перевести как «ласточка». – Прим. ред.).

На втором изображении волосы олицетворяют блуждания в поисках своего места, некий лабиринт, который представляет собой еще и нашу память, накопленные впечатления и ассоциации, составляющие идентичность индивидуума.

В конце жизни у нас не остается ничего, что мы могли бы забрать с собой. И самое ценное, что мы имеем, это память. А самые ценные жизненные впечатления создаются именно в том месте, которое мы зовем домом. Возможно, именно ощущение дома, чувство дома – то, что мы сможем взять с собой из этого мира…

– Ваш проект на всю жизнь или вы все же намерены его когда-то завершить?

– Пока не знаю. Пока я намерена продолжать… Может быть, в итоге напишу книгу. Может быть, сделаю большую видеоинсталляцию.

– А как бы вы сами ответили на свои вопросы?

– Для меня дом – место, где я нахожусь сейчас, и в то же время это совокупность всех моментов, которые я прожила, это моя память в первую очередь. Мы можем менять множество мест, куда приходим поспать, но память о каждом из них и есть дом. По моему мнению.

Я чувствую себя во Владивостоке как дома потому, что люди, с которыми я общалась здесь, были гостеприимны, любезны, помогали мне, и мне было здесь хорошо.

Сейчас я живу на Тайване. Я там родилась. Это для меня важно.

– Понравился ли вам Владивосток?

– Да! Изумительная архитектура. И замерзшие пляжи. Это нечто потрясающее! Я отправляла фото своим друзьям – таким же южанам, как я, они были поражены. Это удивительно. А ваша потрясающая природа! Она прекрасна. И еще я хорошо понимаю, что здесь людям приходится быть гораздо более сильными, чтобы выживать.

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, предоставлено Йен Хуа Ли

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ