Михаил Ефремов отращивает клыки Начались съемки сериала «Вампиры средней полосы» по заказу компании «START». Это интересный проект с необычным жанром – комедийный детектив.

По сценарию все действие происходит в Смоленске. В этом городе живут вампиры. Живут тихо самой обычной провинциальной жизнью, и людей они давно не убивают. Но однажды их мирная жизнь оказывается под угрозой...

Двух самых главных вампиров в проекте играют Михаил Ефремов и Татьяна Догилева. Кроме того, в съемках задействованы Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов и другие.

Съемки будут проходить в Смоленске, а также в Москве и Подмосковье.

Фото START

Автор: ИА «Столица»