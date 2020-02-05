Михаил Ефремов отращивает клыки

Начались съемки сериала «Вампиры средней полосы» по заказу компании «START». Это интересный проект с необычным жанром – комедийный детектив.

5 февр. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4645 (6350) от 5 февр. 2020
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По сценарию все действие происходит в Смоленске. В этом городе живут вампиры. Живут тихо самой обычной провинциальной жизнью, и людей они давно не убивают. Но однажды их мирная жизнь оказывается под угрозой... 

Двух самых главных вампиров в проекте играют Михаил Ефремов и Татьяна Догилева. Кроме того, в съемках задействованы Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов и другие. 

Съемки будут проходить в Смоленске, а также в Москве и Подмосковье. 

Фото START

Автор: ИА «Столица»