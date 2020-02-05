Людмилу Гурченко воскресит компьютер Телевизионный продюсер Валерий Комиссаров заявил о своем возвращении в шоу-индустрию: он собирается выпускать уникальное онлайн-шоу под названием «Битва престолов».

Под прицелами камер участники шоу разделятся на два «королевства» и периодически будут выбирать себе «правителей». К чему приведет такое устройство «мира», как раз и увидим в новой программе. Его создатели обещают не только живые и честные эмоции, но и сюрпризы. Ведь ведущими станут Настасья Самбурская, Дарья Зотеева и… Людмила Гурченко. Специально для съемок Валерий Комиссаров вместе со специалистами оцифровал образ Людмилы Марковны, создав особую голограмму, наделенную искусственным интеллектом. В этого цифрового двойника были загружены все фразы, которые когда-либо произносила Гурченко. Образ великой актрисы уже одобрил ее супруг Сергей Сенин, заявив, что Людмила Марковна бы оценила такой скачок технологий.

Фото пресс-служба шоу

Автор: ИА «Столица»