Бывшему кавээнщику устроят западню. В 1946 году Телеканал НТВ приступил к съемкам 16-серийной исторической драмы «За час до рассвета». События разворачиваются в послевоенное время – в 1946 году.

Молодой лейтенант Денис Журавлев устраивается в милицию, мечтая верой и правдой продолжать служить Родине. Но в первый же день, познакомившись со своим начальником майором Шумейко по прозвищу Сатана, он понимает, что дело пахнет керосином. Однако общая работа, а именно поимка особо опасного преступника по кличке Клещ и его банды, сблизит Журавлева и Шумейко. Роль Журавлева досталась Андрею Бурковскому, а Сатану сыграет Константин Хабенский. Интересно, что в реальной жизни актеры прекрасно друг с другом ладят, более того, играют на одной сцене в МХТ имени Чехова. Также в сериале задействованы Артур Смольянинов, Артур Ваха, Агния Дитковските.

На днях в Твери были отсняты первые серии детектива, а перед этим по традиции режиссер картины Игорь Зайцев (снявший такие проекты, как «Есенин», «Диверсант. Конец войны», «Каникулы строгого режима», «Великая», «Тобол») разбил о штатив тарелку с названием фильма и фамилиями всей съемочной группы – на счастье.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»