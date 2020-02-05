Гагариной доверили детей Первый канал официально объявил наставников седьмого сезона проекта «Голос. Дети». В этот раз кресла займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе.

Все трое уже неоднократно принимали участие в этом музыкальном шоу. Правда, Полина Гагарина раньше не работала с юными дарованиями, а сидела в жюри взрослого «Голоса», так что для нее это своеобразный дебют.

Ведущим по традиции будет незаменимый Дмитрий Нагиев, в качестве помощницы к нему присоединилась Агата Муцениеце. Уже началась съемка слепых прослушиваний участников.

Фото Вадима ТАРАКАНОВА

Автор: ИА «Столица»