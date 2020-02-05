России нужно повышать коллективный иммунитет Система анализа иммунитета, которую планируют внедрить в России во второй половине 2020 года, по мнению врачей, поможет предотвращать биологические угрозы, распространение инфекций и эпидемий. Как сообщает ТАСС, разработкой системы занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Цель проекта – анализ коллективного (популяционного) иммунитета. Речь, по словам разработчиков, идет о внедрении комплекса для обработки и анализа данных общероссийского мониторинга коллективного иммунитета. Коллективный (популяционный) иммунитет, поясняют они, это доля людей, обладающих иммунитетом к той или иной инфекции, в первую очередь к такой, которой можно управлять при помощи средств вакцинации (корь, краснуха, паротит, дифтерия, коклюш). Для достижения коллективного иммунитета нужно выполнить определенную норму по вакцинации населения.

По словам Артема Ткачука, руководителя лаборатории трансляционной биомедицины НИЦ Гамалеи, новая система позволит хранить, собирать и обрабатывать информацию о защищенности россиян от инфекций, чтобы в дальнейшем строить прогнозы и предотвращать биологические угрозы, распространение инфекций и эпидемий, повысит безопасность граждан.

– Нам нужны новые инструменты, позволяющие получать и анализировать данные с учетом привязки к городам, маршрутам следования людей и потокам миграции населения внутри страны и за ее пределами, климатическим и географическим условиям, активности природных очагов инфекций, а также с учетом данных об уровне коллективного иммунитета, исторических данных о вспышках отдельных инфекций, – подчеркнул руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Гамалеи Владимир Гущиин. – Мы разрабатываем и внедряем именно такое программное обеспечение.

Приморские иммунологи, к которым обратился корреспондент «В», более развернутую информацию представить, к сожалению, не могут. Хотя уже в течение двух лет проект в качестве пилотного работает в девяти регионах страны, в том числе в соседнем с нами Хабаровском крае. Они предположили, что речь идет об оценке иммунного статуса, в том числе для ревакцинации.

Что ж, если государство возьмет на себя расходы по определению иммунного статуса населения, вряд ли население откажется провериться за госсчет. Правда, специалисты смотрят на это скептически: слишком уж дорого обходится анализ. Например, иммунограмма на один вирус стоит 400 рублей. Всего же в национальный календарь прививок входит вакцинация от 12 различных инфекций.

Фото с сайта pixabay.ru

Автор: Лика ТКАЧЕНКО