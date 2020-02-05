Новый вид трудовой деятельности: уход за тяжелобольными требует оплаты. И квалификации Краевой закон, направленный на финансовую помощь гражданам, ухаживающим за нетрудоспособными инвалидами на дому, был принят в декабре минувшего года. Как сообщают в правительстве края, на новую меру социальной поддержки в бюджете Приморья в новом году предусмотрели 50 млн рублей.

Ежемесячная выплата полагается гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными инвалидами I группы, инвалидами детства I группы, имеющими третью степень ограничения способности к самообслуживанию, по линии Пенсионного фонда России.

Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения (на сегодняшний день в Приморье это 20937 тысяч рублей на одного члена семьи).

Размер самой выплаты – величина прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения (13958 рублей), за вычетом суммы ежемесячной компенсации по линии Пенсионного фонда (1200 или 1440 рублей – размер этих выплат установлен постановлением правительства еще в 2007 году). В итоге размер дополнительной материальной поддержки для таких граждан в 2020 году составит 12758 или 12518 рублей.

Получателем выплаты необязательно должен быть родственник инвалида. Им может стать посторонний человек, изъявивший желание ухаживать за нетрудоспособным человеком. Разумеется, при условии, что сам инвалид не будет против его кандидатуры в качестве сиделки.

– При этом сами ухаживающие не должны являться пенсионерами и иметь инвалидность. Уход за инвалидом в их случае – это вид трудовой деятельности, то есть человек не должен быть еще где-то трудоустроен или обучаться в образовательном учреждении, – уточняют в Министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Другое обязательное условие для получения выплаты: обучение практическим навыкам за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности. Такие подготовительные курсы организуют в краевых государственных учреждениях социального обслуживания.

Фото с сайта pixabay.ru

Автор: Лика ТКАЧЕНКО