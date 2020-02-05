Словно боги на площадке «Нет другой такой игры, где большие пацаны словно боги на площадке…» – какой зажигательный рэп про баскетбол, одну из самых популярных в мире (о, после футбола, разумеется) спортивных игр, не правда ли, читатель? Не зря матчи нашей любимой «красно-белой» команды «Спартак-Приморье» собирают полные залы – уж в родных-то стенах спорткомплекса «Олимпиец» точно!

За этим можно наблюдать, затаив дыхание: как летит мяч точно в кольцо через весь зал, как те самые большие пацаны легко, буквально играючи, ведут его по площадке, как подобно стремительному вихрю выходят к кольцу – бросок засчитан! Трехочковый!

Магия баскетбола… Вот она, в снимках нашего фотокора Алексея Воронина, который бывает на всех играх «Спартака» и точно знает, что это такое – «словно боги на площадке».

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ