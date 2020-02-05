«Восток» – «Енисей-2»: хоккею с мячом не чужд футбольный счет Седьмой тур в рамках чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге (восточной зоне) состоялся 30 и 31 января в Приморье. Клуб «Восток» из Арсеньева на домашней площадке принимал команду «Енисей-2» из Красноярска.

Это были напряженные поединки, поскольку они во многом определяли возможности команд в борьбе за призовые места. Сибиряки перед последним туром января находились на третьей строчке в турнирной таблице, но приморцы могли их сместить с этой позиции в случае двойного успеха в родных стенах. «Восток» сумел добиться нужного результата.

Первый матч завершился его победой со счетом 4:3. Голы у арсеньевцев забили Семен Карташов, Никита Никитин, Степан Бибаев и Андрей Савчук. Ассистентами у них выступили Павел Корев, Константин Добрелин и тот же Савчук. У гостей отличились Егор Щетинин и дважды Данил Белокреницкий.

В повторном поединке и вовсе был зафиксирован футбольный счет 2:0. Оранжевые мячи в ворота соперника вколотили Семен Карташов и Павел Корев с подачи Константина Добрелина и Дмитрия Барашкова.

Тем самым наши земляки сумели одержать шесть побед в шести последних играх (трех турах подряд) и совершили рывок с предпоследнего шестого места на третью позицию. Сейчас у «Востока» 24 очка после 14 встреч. Столько же имеет и «Енисей-2», но красноярцы провели на две игры больше, а разница забитых и пропущенных голов у них хуже.

Следующим соперником приморской команды под руководством главного тренера Валерия Лежнина на родном льду станет клуб «Саяны» из Абакана. Хакасская команда является единоличным лидером текущего первенства, набрав 42 очка после 18 матчей. На втором месте держится «Кузбасс-2», у кемеровской команды 28 очков и 14 состоявшихся поединков. Этого противника арсеньевцы проэкзаменуют в середине февраля. В случае успеха в очном противостоянии наши ребята смогут подняться на вторую позицию. Она привычна «Востоку»: приморский клуб два сезона подряд становился вице-чемпионом российского первенства.

Фото со страницы ХК «Восток» в соцсети «ВКонтакте»

Автор: Николай КУТЕНКИХ