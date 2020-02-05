Под лихую музыку атаки «моряки» чуть не упустили победу Редкостным по накалу и драматизму выдался поединок между приморским «Адмиралом» и башкирским «Салаватом Юлаевым», состоявшийся в минувшее воскресенье на льду «Фетисов-арены» во Владивостоке.

Это был второй подряд домашний матч «Адмирала» с клубом из Уфы в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. К сожалению, в первом наши земляки проиграли со счетом 3:6. И у них было запредельное желание отыграться за предыдущую неудачу.

С первых же секунд «моряки» взялись за дело и принялись обстреливать ворота «батыров». Успех к ним пришел на 12-й минуте стартового периода благодаря стараниям нападающих Мартина Бакоша и Дениса Вихарева, атаку которых точным броском завершил защитник Шон Лалонд – 1:0.

Счет тут же мог удвоиться, но следующей смене наших хоккеистов – когда два «моряка» выкатились на одного голкипера противника – не хватило точности. Гости ответили несколькими быстрыми контратаками. И тут уже наш вратарь Александр Трушков демонстрировал чудеса мастерства. Всего за игру он отразил или перехватил 40 из 43 бросков в створ.

Первую шайбу он пропустил в самом начале второго периода после удара форварда уфимцев Александра Кадейкина – 1:1.

Затем Трушков вывел из строя одного из башкирских нападающих. Он отбил шайбу, которая на скорости прилетела в лицо спортсмена из Уфы, и тот весь в крови вынужденно покинул площадку.

Постепенно гости захватили инициативу. Даже в равных составах они запирали «моряков» в их зоне. Каждую минуту в створ ворот «Адмирала» летела очередная шайба. Наши спортсмены смогли перевести дух лишь при удалении одного из игроков «Салавата». И даже пытались воспользоваться полученным преимуществом, но оборона «батыров» сдержала натиск приморцев. До перерыва счет оставался равным.

В третьем периоде гости не снизили давления. Но случилось неожиданное. При своем полном территориальном и скоростном преимуществе башкирские хоккеисты стали вдруг пропускать. На 45-й минуте в редкой контратаке наш нападающий Александр Мерескин отвлек на себя защитников и вратаря уфимцев, а сам отдал точный пас на клюшку Константина Глазачева. Капитан «Адмирала» в одно касание отправил шайбу в пустой угол ворот – 2:1.

Гости восприняли это как досадную оплошность и продолжили наступление на ворота «моряков». И через две минуты пропустили еще одну быструю контратаку. Иван Силаев ворвался в зону противника с шайбой, адресовал ее коллеге по тройке нападения Никите Коростелеву, а тот обманул соперников ложным замахом и пробил вратаря «батыров» – 3:1.

Остаток третьего периода полностью остался за «Салаватом». Их атаки следовали одна за другой. Александр Трушков продолжал творить чудеса, угадывая направления ударов и накрывая собой или отбивая летевшие в него шайбы. Старались и наши полевые игроки: они бросались под летящие шайбы, задерживали противника силовыми приемами и даже… вырывали клюшки у них из рук.

За две минуты до окончания периода в стане «моряков» и их фанатов появилось ощущение приближающейся победы. И эта эйфория сыграла с нашими злую шутку. Гости взяли 30-секундный тайм-аут, а после возобновления матча заменили вратаря на шестого полевого игрока. Эта рокировка принесла им успех, разрыв в счете сократил форвард «Салавата» Никита Сошников – 3:2.

А сразу же после вбрасывания судьи удалили нашего Дениса Вихарева за высоко поднятую клюшку. И через 20 секунд счет становится равным, дубль оформил Никита Сошников – 3:3.

С чистого листа началась борьба в четвертом дополнительном периоде. Овертайм, впрочем, победителя не выявил. Поэтому судьба матча решилась в серии буллитов. Приморцы Олег Ломако, Мартин Бакош и Никита Коростелев смогли обыграть вратаря гостей. А вот Александр Трушков выиграл две дуэли из трех, забить ему гол сумел все тот же Никита Сошников.

Итог: есть долгожданная победа и два очка в копилку.

После этого матча наши земляки с 54 очками после 53 игр остались на девятом месте восточной конференции КХЛ. На два очка больше при равенстве игр имеет новокузнецкий «Металлург», у него восьмое место. На седьмой позиции разместился китайский «Куньлунь», у пекинского клуба 57 очков, но после 57 поединков.

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ