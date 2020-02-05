В деле «Востокцемента» появились третьи лица Срок искового заявления пропущен, исковые требования расплывчаты, доказательства истца в тумане. Дождутся ли ответчики конкретики?

В Советском районном суде Владивостока продолжается рассмотрение гражданского дела о взыскании 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего генерального директора «Востокцемента» Андрея Пушкарева, бывшего гендиректора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, а также шести предприятий, входящих в группу компаний «Востокцемент».

«Уже сейчас ясно, что в исковом заявлении нет ни одной цифры, которая бы демонстрировала обогащение ООО «Востокцемент» при поставке продукции МУП «Дороги Владивостока»

«Все эти обстоятельства, равно как и истечение срока исковой давности, говорят о направленности иска на уничтожение предприятия, подарившего Владивостоку сотни километров дорог, восстановленные скверы, отремонтированные набережные»

Последнее на данный момент судебное заседание по этому делу, состоявшееся 30 января, закончилось неожиданно для всех его участников. Суд удовлетворил ходатайство защиты о привлечении к процессу в качестве третьих лиц администрации Владивостока и муниципального казенного учреждения (МКУ) «Дороги Владивостока», до 11 июня 2019 года имевшего правовой статус «муниципальное унитарное предприятие» (МУП).

Зачем нужны лишние документы?

Представитель Генеральной прокуратуры Александр Дудников, присутствовавший на заседаниях, был против удовлетворения данного ходатайства.

В среду, 29 января, защита вновь заявила ходатайство о привлечении третьих лиц в процесс, но в конце заседания адвокат Пучков его отозвал. По словам защитника, оно было заявлено преждевременно.

Момент истины наступил в четверг, 30 января, под занавес заседания: судья услышала единодушное мнение защиты. Хотя представитель Приморской краевой прокуратуры младший советник юстиции Дмитрий Кириченко, сменивший Александра Дудникова, по-прежнему возражал.

Кроме того, было удовлетворено ходатайство защиты о привлечении к делу перечня первичной документации по контрактам между МУП «Дороги Владивостока» и предприятиями холдинга «Востокцемент», предоставленной суду в понедельник в 81 коробке и приобщенной к материалам дела.

В свою очередь, представитель истца вручил представителям защиты копии документов, поступивших накануне в прокуратуру Приморского края из Москвы.

Как уже писал «В», всего было получено восемь томов, но после структурирования осталось шесть. Среди вновь поступивших в дело бумаг – договоры поставки материалов, доверенности на получение материалов, счета-фактуры, товарные накладные, договоры комиссии, договоры поручительства, дополнительные соглашения, акты и сверки, спецификации, запросы и ответы в администрацию Владивостока и другие документы, по мнению прокуратуры, являющиеся дополнительными доказательствами вины ответчиков.

Недоумение представителей защиты вызвали документы, относящиеся к уголовному делу Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова, рассмотренному Тверским районным судом Москвы: постановления о прослушивании их телефонных разговоров, протоколы допроса свидетелей, а также протокол судебного заседания в Тверском районном суде на 720 страницах, содержащийся в 6-м томе дела.

На вопрос защиты, для чего следует приобщать к гражданскому иску материалы уголовного дела, которое уже рассмотрено в суде и приговор по нему оглашен, представитель истца Дмитрий Кириченко не мог ответить. Как он пояснил, материалы прибыли во Владивосток по спецсвязи, а также представлены лично представителем Генпрокуратуры РФ. Он сам эти документы не составлял, и у него не было возможности с ними ознакомиться. Поэтому все разъяснения дадут представители Генеральной прокуратуры, которые их готовили. Они прибудут во Владивосток позже для участия в процессе.

По этой же причине представитель прокуратуры не смог пояснить, зачем приобщать в качестве доказательств договоры поставки, не указанные в исковом заявлении и не относящиеся к материалам судебного дела, и какую цель преследовала финансово-экономическая экспертиза, проведенная по заданию Генпрокуратуры. Ко всему, многие документы, присланные Москвой, дублируются и также не относятся к предмету данного спора.

Привлечение к процессу во Владивостоке протокола судебного заседания Тверского районного суда Москвы прокомментировал адвокат Пучков. По его словам, в протоколе много недостоверностей, противоречий и ошибок в показаниях свидетелей, выявленных экспертом-лингвистом и запротоколированных. В качестве примера защитник процитировал ссылку из копии протокола допроса свидетеля Самсоновой, представленного в 5-м томе доказательств, полученных Приморской краевой прокуратурой из Москвы. Данный протокол прилагается к иску истца в качестве обосновывающего довода. Но на странице 270, где должны быть показания свидетеля Самсоновой, находятся показания свидетеля… Мухина. Что свидетельствует о противоречиях в протоколе судебного заседания.

– Подтверждение этому – апелляционное определение Мосгорсуда от 4 октября 2019 года, в котором сказано следующее: «Протокол судебного заседания является достоверным с учетом замечаний, которые представила защита, и с учетом заключения эксперта-лингвиста». Я считаю, что приобщение протокола судебного заседания Тверского районного суда необходимо отложить до представления отчета и в совокупности всех документов, которые имеют отношение к гражданскому процессу, – такое заявление сделал Денис Пучков.

Все объяснит представитель Генпрокуратуры?

Как уже писал «В», адвокат Дмитрий Тугуши, представляющий интересы ОАО «Спасскцемент», убежден, что позиция прокуратуры по данному делу с точки зрения доказательной базы до сих пор не раскрыта. Хотя дело уже передано в суд. На заседании 30 января он заявил, что в контексте рассматриваемого дела появились новые договоры и новые фактические обстоятельства, которые являются основанием заявленного иска.

– Но, если истец так много заменяет и уточняет основания заявленного иска, он должен составить соответствующее ходатайство, приложить к нему эти документы и представить их суду и сторонам защиты. Мы поддерживаем ходатайство прокурора о том, что надо отложить рассмотрение представленных документов до уточнения. Это применительно и к тому, что в деле появляются в огромном количестве результаты оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), и если их сейчас принесут в суд, то это будет уже не 81 коробка контрактной бухгалтерии, представленной «Востокцементом», а даже больше. Тогда нам надо будет получить от истца пояснение в отношении допроса свидетелей на судебном заседании по уголовному делу, а также ответ на вопрос, что эти доказательства подтверждают и какова их относимость к настоящему спору, – заявил адвокат Дмитрий Тугуши.

Кстати, судья также поинтересовалась у представителя истца, в связи с чем протокол уголовного дела, протоколы допроса свидетелей, документы ОРМ прилагаются к материалам гражданского дела.

– Я не участвовал в сборе этих доказательств, а также при подготовке искового заявления об их привлечении к данному процессу, – повторил прокурор. – Представители истца находятся в Москве, поэтому я затрудняюсь ответить на обоснование необходимости представления именно этих материалов. Это пояснят сотрудники Генпрокуратуры.

Выслушав мнение представителя истца и представителей защиты, судья поддержала ходатайство прокуратуры об отложении приобщения шести томов «московских» документов к материалам рассматриваемого гражданского дела до появления в судебном заседании представителя Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, суд предоставил время представителям ответчиков и представителям истца для сопоставления доказательств, представленных в судебном заседании 29 и 30 января. Чтобы исключить двойные документы, а также материалы, которые не нужны в деле. Представители ответчиков и сами ответчики, находящиеся в СИЗО-1 и участвующие в заседании с помощью видеосвязи, согласились с решением суда.

Контрактов нет, но в ответчики попали

Представитель Владивостокского бутощебеночного завода (ВБЩЗ) адвокат Берковский заявил, что предприятие, чьи интересы он защищает, вообще не может быть отнесено к числу соответчиков по заявленным исковым требованиям, поскольку никогда не имело договорных отношений с МУП «Дороги Владивостока». В этом не было производственной необходимости. Доказательства своей позиции защитник представил суду.

По его словам, органы прокуратуры стали участниками производства по делу с контрактами, указанными в исковом заявлении, еще в 2015 году. Но с тех пор срок исковых требований, установленный действующим гражданско-процессуальным законодательством, судя по дате подачи искового заявления, оказался пропущен. Отсюда законность иска прокуратуры вызывает сомнение.

Кроме того, согласно заявлению представителя защиты ВБЩЗ истец еще не полностью сформировал значимые для дела обстоятельства, а также сумму иска, поэтому ответчикам непонятно, откуда в иске взялись 3,2 млрд рублей и почему заводы, добросовестно выполняющие свою работу, должны их отдать, как того требует истец.

– Если мы каким-то образом обогатились или что-то приобрели, то это можно каким-то способом взыскать. Если убытка нет, то в любом случае, в какие бы стороны нас ни уводили, его взыскать невозможно. Баланс имущественных отношений сторон ВБЩЗ и МУП «Дороги Владивостока» в нашу пользу. Это подтверждают первичные документы о платежах и поставках, которые есть в деле. И это очень важно, – заявил адвокат Берковский.

Спасский комбинат асбестоцементных изделий (ОАО «СКАЦИ») тоже никогда не имел договорных отношений с МУП «Дороги Владивостока». Тем не менее он также привлечен к данному процессу в качестве соответчика. Представитель комбината еще в декабре прошлого года попытался выяснить у истца, на каком основании ОАО «СКАЦИ» попало в список соответчиков. Но вразумительного ответа не получил.

– Истец сослался на то, что все аргументы изложены в материалах дела. Но в материалах дела нет никаких документов, которые подтверждали бы какие-либо поставки товаров Спасского комбината асбестоцементных изделий для исполнения контрактов с МУП «Дороги Владивостока». Таких контрактов нет и никогда не было, – подчеркнул представитель комбината, выступая на заседании 30 января. – Наше предприятие производит материалы, не относящиеся к строительству и ремонту дорог. В основном это шифер для покрытия крыш. В документах дела на странице 67 есть таблица, подтверждающая, что ОАО «СКАЦИ» никаких денежных средств не получало, никаких погрузок и отгрузок не осуществляло по контрактам с МУП «Дороги Владивостока». Поэтому ОАО «СКАЦИ» должно быть исключено из списка соответчиков.

Не сберег, не приобрел, возвращать не обязан

Адвокат Захаров также заявил, что его подзащитный Андрей Лушников должен быть исключен из списка ответчиков по данному делу. Поскольку требования, заявленные прокуратурой, основаны на взыскании дохода, полученного МУП «Дороги Владивостока» по сделкам с предприятиями-ответчиками по иску Генпрокуратуры. Но, по словам представителя защиты, подсудимый Лушников не был участником этих сделок как физическое лицо. Соответственно, никакого дохода в рамках этих сделок он не получал. Поэтому независимо от суммы, заявленной в иске, у него нет никаких обязательств по ее выплате.

Это подтверждают письменные заявления истца (они есть в документах дела) о том, что в результате названных в иске сделок Лушников ничего не сберег и не приобрел. Поэтому он не обязан возвращать что-либо, в том числе государству.

– Заработную плату с него уже взыскали в рамках уголовного дела. И она не может быть повторно взыскана. Что касается солидарной ответственности, то основания для нее отсутствуют. И в иске основания для нее не указаны. С учетом изложенного полагаю, что Андрей Лушников является ненадлежащим ответчиком, так как не участвовал в правовых отношениях, положенных в основание иска. Поэтому в заявленных требованиях к нему должно быть отказано. И мы надеемся, что к следующему заседанию истец уточнит свои требования и исключит моего подзащитного из числа ответчиков, – заявил адвокат Захаров.

Продукцию поставляли, долги прощали

Игорь Пушкарев и Андрей Лушников, участвующие в судебном заседании в режиме видео-конференц-связи из СИЗО-1 Владивостока, также высказались по поводу исковых требований истца и самого процесса.

В частности, Игорь Пушкарев подчеркнул, что в исковом заявлении по данному гражданскому делу прокурор ссылается на приговор Тверского районного суда Москвы, по которому он осужден за действия, которые суд счел в качестве преступления, когда обвиняемый был в должности мэра Владивостока. С этим приговором он не согласен. И надеется, что вышестоящие инстанции его отменят.

– Наличие этого приговора абсолютно не означает, что суд должен автоматически удовлетворять исковые требования без исследования представленных доказательств, без выслушивания позиций и возражений ответчиков, – заявил Игорь Пушкарев. – Но об этом говорит и сам истец. Мой представитель изложит суду правовые основания для отказа в удовлетворении исковых требований. Я также не согласен ни с исковым заявлением, ни с суммой требований, ни с их правовым обоснованием. Для формирования полной позиции в настоящее время существует объективная необходимость изучения как доказательств, представленных в материалах дела со стороны других ответчиков, так и дополнительных документов, представленных прокуратурой.

Но уже сейчас ясно, что в исковом заявлении нет ни одной цифры, которая бы демонстрировала обогащение «Востокцемента» при поставке продукции МУП «Дороги Владивостока». Прежде всего хочу обратить внимание, что сумма в 3,2 млрд рублей основана на недостоверных данных, умышленно или случайно представленных суду директором МУП «Дороги Владивостока» Алексеем Ворошиловым. В своем письме, как мы уже видели из документов, представленных прокуратурой, он заявил, что информацией о деятельности МУП он не располагал. И представитель Генеральной прокуратуры в суде дал пояснение о том, что с суммой исковых требований надо разобраться.

Невооруженным взглядом видно, что в перечень договоров иска включены договоры, которые не имеют никакого отношения к поставкам строительных материалов. Все доводы о том, что я, мой брат Андрей, Лушников Андрей Вадимович как-то обогатились от продажи продукции МУП «Дороги Владивостока», не соответствуют действительности. Это просто вымысел. Обогащение априори предполагает увеличение имущества без предоставления встречного эквивалента, которого в настоящем деле просто нет.

Отметим, что в материалах дела есть документально подтвержденные сведения о том, что МУП «Дороги Владивостока» по договору с ООО «ДВ-Цемент» заплатило поставщику 1 млрд 270 млн рублей без НДС. В то же время «ДВ-Цемент» по договору, также указанному в иске, поставил МУП товаров на общую сумму 2 млрд 28 млн рублей без НДС. Долг в размере 768 млн 287 тыс. 58 рублей 87 копеек «Востокцемент» муниципальному предприятию простил. При этом со всей суммы поставки, включая неоплаченный товар, «Востокцемент» заплатил налоги. По факту, несмотря на отсрочку платежа, МУП регулярно получало неоплаченную продукцию. Но в итоге так за нее и не рассчиталось.

– Все это свидетельствует о том, что все условия по контрактам создавались исключительно в пользу МУП. А с моей стороны и со стороны «Востокцемента» отсутствовало какое-либо обогащение. Согласно исковому заявлению прокурор просит взыскать сумму в 3,2 млрд рублей как сумму дохода по заключенным в 2008–2015 годах контрактах с МУП «Дороги Владивостока», которую я никогда не получал. Все эти обстоятельства, равно как и истечение срока исковой давности, говорят о недопустимости удовлетворения данного иска. А также о его направленности на уничтожение предприятия, одного из крупнейших налогоплательщиков региона, подарившего Владивостоку сотни километров дорог, восстановленные скверы, отремонтированные набережные и так далее, – резюмировал Игорь Пушкарев.

В свою очередь, Андрей Лушников поддержал позицию своего представителя, озвученную ранее. Он лишь добавил, что к иску Генпрокуратуры никакого отношения не имеет. И доходов от каких-либо компаний, названных в том числе в иске, он не получал. И никогда никакого отношения к этим компаниям не имел и не имеет.

Черту под заседанием подвели представители ответчиков. Адвокаты, как и их подзащитные, пожелали, чтобы на следующем заседании исковые требования Генеральной прокуратуры РФ были сформулированы более конкретно. Это во-первых. Во-вторых, чтобы участники процесса услышали, по каким конкретно правовым основаниям предъявлены исковые требования, а также чтобы была озвучена выверенная сумма исковых требований. Потому что вопросов к Генеральной прокуратуре у представителей защиты по-прежнему масса, а ответов на них нет.

Следующее заседание по данному гражданскому иску назначено на 3 марта.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Сергей КОЖИН