Именем российских городов… «Волхов», «Уссурийск», «Магадан» и другие новейшие корабли усилят ТОФ под водой и на воде

Строительство подводных и надводных кораблей для Тихоокеанского флота активизировали российские корабелы нынешней зимой. Их строят на разных верфях страны. По мере готовности они будут входить в состав боевых соединений. Об этом корреспонденту «В» рассказали информированные источники в штабе ТОФ.

С Балтики – подлодки

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду второй новейшей дизель-электрической подводной лодки «Волхов», построенной для подводных сил ТОФ. О завершении строительства подлодки усовершенствованного класса «Варшавянка» накануне было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании по вопросам подводного кораблестроения.

На церемонии спуска корабля со стапеля присутствовали заместитель главнокомандующего ВМФ генерал-лейтенант Виктор Астапов и командующий Приморской флотилией контр-адмирал Владимир Якушев. Он, кстати, заявил, что экипаж субмарины успешно сдал все экзамены и нормативы по ее боевому применению и эксплуатации.

В ближайшие недели «Волхову» под управлением экипажа из моряков-тихоокеанцев предстоит пройти на Балтике заводские и государственные испытания. Также будет опробовано имеющееся на борту оружие.

«Адмиралтейские верфи» в настоящее время строят серию из шести подводных лодок для ТОФ. Первый корабль с именем «Петропавловск-Камчатский» на борту передан флоту 25 ноября прошлого года. Он уже на правах флагмана включен в состав 19-й бригады подводных лодок Приморской флотилии во Владивостоке.

«Волхов» является вторым кораблем в этой серии и был заложен 28 июля 2017 года. 1 ноября прошлого года на заводе в Санкт-Петербурге заложили третью и четвертую субмарины. Это «Магадан» и «Уфа», в настоящее время они находятся на этапе формирования блоков. Кроме того, сейчас ведется резка металла для следующего, пятого корабля, он будет носить имя «Можайск».

С Амура – ракетные корабли

Что касается надводного флота. Недавно на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего по счету малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 для ТОФ. Он получил название «Уссурийск».

Первые два тихоокеанских МРК – «Ржев» и «Удомля»­ – были заложены на АСЗ 1 июля 2019 года, сейчас ведется сборка конструкций. Строительство четвертого корабля данного проекта «Павловск» начнется в мае 2020 года.

Строительство этих современных кораблей будет вестись в рамках контракта, заключенного министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800. Из них четыре МРК обретут жизнь на Амурском заводе. Еще два построят на «Восточной верфи» во Владивостоке.

Ожидается, что корабли войдут в строй в 2020–2022 годах. Из них сформируют полноценную бригаду. Место ее службы в составе Приморской флотилии.

На торжественном мероприятии в городе Юности побывал заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королев. Кроме того, он проинспектировал строительство новейшего корвета проекта 22380 «Резкий» и ознакомился с подготовкой к морским испытаниям корвета «Алдан Цыденжапов» этой же серии.

Справка «В»

Подлодки проекта 636.3 являются улучшенной версией прославленных «Варшавянок». Их водоизмещение составляет 4 тысячи тонн. Они имеют улучшенные двигатели, радиолокационную и боевую системы, а также новую систему шумоподавления. Надводная скорость – 17 узлов, подводная – до 20 миль в час. Автономность плавания – 45 суток с неограниченной дальностью похода. В экипаж входят 52 офицера, мичмана и матроса контрактной службы.

На вооружении подлодок – не менее четырех крылатых ракет комплекса «Калибр-ПЛ» для точечных ударов по надводным и наземным целям. К примеру, они прекрасно проявили себя при уничтожении террористов в сирийской Ракке. Стрельба велась в Восточном Средиземноморье с борта ПЛ «Ростов-на-Дону» Черноморского флота из подводного положения.

Кроме того, новые «Варшавянки» несут шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, в боекомплект входят 18 торпед или 24 мины. Также имеются средства противовоздушной обороны в виде переносных зенитно-ракетных комплексов.

Малый ракетный корабль проекта 22800 с улучшенными мореходными качествами спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. Экипаж 39 человек.

МРК вооружен ударным комплексом из восьми крылатых ракет «Калибр-НК» (при необходимости может нести противокорабельные ракеты «Оникс»), а также 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М». Для ближнего боя их также снарядят станковыми гранатометами, крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

Фото с сайта Минобороны РФ

Автор: Николай КУТЕНКИХ