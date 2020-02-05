Правнуки победителей сохранят историю. И защитят Приморских школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей». Главная цель проекта – сохранение семейной и исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, благодаря отваге и самоотверженности которых удалось одержать Великую Победу.

Как уточняет пресс-служба краевого правительства, в конкурсе могут участвовать школьники в возрасте 11–18 лет. При этом в 2020 году впервые к участию приглашаются ребята не только из России, но и из других стран. Главное, чтобы они знали русский язык и интересовались историей нашей страны.

От конкурсантов потребуется проследить боевой путь родственника, который стал участником Великой Отечественной войны или был тружеником тыла. Все необходимые сведения можно почерпнуть из баз данных Министерства обороны Российской Федерации, газет и журналов военного времени, сохранившихся писем и фотографий. Благодаря участию в этом проекте ребята смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи, познакомиться с потомками однополчан своих героических предков, научиться работать с архивами, а также узнают больше о суровых годах, которые пришлось пережить старшим поколениям.

Региональный отборочный этап конкурса продлится по 31 марта. Участникам предстоит заполнить анкеты и разместить работы на официальном сайте мероприятия. Жюри, состоящее из специалистов сферы патриотического воспитания, профильных министерств и ведомств, отберет пять лучших исследовательских трудов, авторы которых и станут участниками всероссийского и одновременно международного этапов конкурса.

Всероссийский этап конкурса пройдет с 1 апреля по 9 мая. Эксперты выберут 17 лучших работ. Победители получат памятные подарки и дипломы, а также примут участие в шествии Бессмертного полка в Москве 9 Мая 2020 года.

– Конкурс «Правнуки победителей» направлен на сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, поддержание преемственности поколений, национальных традиций и ценностей, – подчеркнули в департаменте внутренней политики Приморья.

Отметим, что проект «Правнуки победителей» реализуется на средства президентских грантов РФ, при поддержке Министерства просвещения РФ, Центрального музея Великой Отечественной войны, поискового движения России и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Все истории судеб ветеранов, которые исследуют школьники, после конкурса будут опубликованы на профильной странице сайта – www.polkrf.ru.

Напомним, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Справка «В»

Вспомогательные ресурсы для создания исследовательских работ

Книга памяти – электронная база данных о приморцах, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В нее также включены сведения о воинах, погибших в советско-японской войне в августе 1945-го.

Система позволяет вести поиск по фамилии, имени и отчеству. Пользователь портала может найти информацию о дате и месте рождения, времени и месте призыва в армию, воинском звании погибшего, войсковой части, в которой он служил, а также о дате и причине смерти (убит в бою, умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения.

Портал «Память народа» – создан Минобороны РФ по решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержан поручением президента РФ и постановлением правительства. Главная цель проекта – предоставить возможность пользователям получить наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне».

Подвиг народа – информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.

Международный патриотический интернет-проект «Герои страны» – сайт, где публикуются биографии Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда и Героев труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы.

ГКУ «Государственный архив Приморского края» (ГАПК).

Муниципальные архивы Приморского края.

Фото с сайта polkrf.ru

Автор: Отдел новостей «В»