«Партизанский дом – не тушить!» В преддверии 75-летия Великой Победы читатели «В» поименно вспоминают тех, благодаря кому страна выстояла в той войне

Редакционная почта газеты «Владивосток» пополняется новыми письмами каждую неделю. Особенное место среди этих посланий занимают письма, рассказывающие о людях и целых семействах, чьи судьбы опалил огонь Великой Отечественной.

Одно такое письмо пришло буквально на днях от Людмилы Ивановны Крамар. В нем автор описывает историю семьи своей знакомой Марии Петровны Ходьковой, в годы войны помогавшей партизанам.

«Уважаемые журналисты! Вашу газету выписываю с самого начала и отношусь к вашей работе трепетно, – пишет читательница. – Приближается великий праздник – День Победы. И все меньше остается в живых участников тех давних событий. Я вам расскажу историю тех лет.

Не так давно я познакомилась с бывшей партизанкой Марией Петровной Ходьковой. Она родилась в 1938 году в деревне Хорошевка Добрушинского района Гомельской области Белоруссии.

Как только началась война, ее отец Петр Кондратьевич Курдесов (он был 1910 года рождения) с тремя братьями ушли на фронт. Никто из них не вернулся с войны. Погибли. А всего из той деревни ушли 270 человек. Обратно вернулись единицы. Многие – инвалидами.

С самого начала войны семья Марии Петровны была связана с партизанами. По ночам люди из отряда приносили в их дом муку, и мать Марии Петровны Анна Михайловна пекла хлеб. Потом вместе с маленькой Машей относила этот хлеб партизанам. Заранее было оговорено место, где они оставляли корзину с выпечкой. Мать боялась оставлять девочку дома, опасаясь немцев и полицаев.

В деревне проживал доктор, врач от бога Отротченко Ефим Михеевич. Лечил и партизан, и деревенских. Он был связным у партизан. Однажды доктор передал в семью Курдесовых трехмесячную девочку и наказал воспитывать ее как родную.

Когда полицаи узнали от доносчика-соседа о появлении в доме Курдесовых еще одного ребенка, они пришли и забрали Анну Михайловну с девочкой в комендатуру. Там женщину били прикладами, пытаясь узнать, чей ребенок, кто его передал в семью и где настоящие родители. Анна Михайловна молчала. Тогда один полицай отвел другого в сторонку и предложил расстрелять женщину вместе с ребенком и бросить в бурьян. Второй же предложил такой вариант: давай, мол, лучше ее отпустим и проследим, потому что родители наверняка будут навещать своего ребенка.

Родители трехмесячной девочки действительно ушли в партизаны. Это были Сергей и Анна Журибинковы. У них росли еще две дочки, Мария и Валентина.

Услышав разговор полицаев, выпущенная из комендатуры Анна Михайловна, не теряя времени и не заходя в хату, запрягла коня, посадила детей и поехала к партизанам. Полицаи следили за ней и открыли огонь. Услышав стрельбу, партизаны стали стрелять в ответ и тем самым спасли семью отважной женщины. За это полицаи подожгли дом Курдесовых и повесили плакат: «Партизанский дом – не тушить!».

Через три года родители-партизаны Журибинковы смогли забрать свою спасенную младшую дочку, за что были всю жизнь благодарны Анне Михайловне Курдесовой…

Из деревни в годы войны угоняли в Германию молодежь: Пархоменко Прасковью Дмитриевну, Одиноченко Марию Демьяновну и других. Партизаны активно оказывали сопротивление: взрывали и пускали под откос немецкие составы с оружием. Однажды немцы поймали партизана Николая Медведева. Долго и показательно над ним измывались, мучили, посыпали его израненное тело солью. Житель деревни Андрей Отротченко, 16 лет от роду, передавал партизанам координаты с мельницы. Его убил немецкий снайпер.

Партизаны, среди которых были Высоцкий Иван Борисович, Цымбалов Григорий Пименович, отомстили за гибель своих бойцов – сожгли комендатуру…

После войны партизаны не забыли своих помощников: привезли две большие машины леса и срубили Курдесовым новую хату. Командир партизанского отряда Иван Высоцкий сказал Анне Михайловне, что теперь ее семья числится в списках как партизанская красноармейская семья. И если в чем-то они будут нуждаться, чтобы обращались в военкомат...

Спустя годы Мария Петровна Ходькова трижды обращалась в военкомат, чтобы собрать сведения о своих, но там ей отвечали, что архивы не сохранились. Во Владивосток она переехала в 1979 году. С 1985-го по 2018 год проработала в колледже ДВГТК. Имеет награды «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Говорит, что очень хочет побывать на родине, в Белоруссии, поклониться могилам партизан и матери. Но пенсия не позволяет.

Не забыла она, кстати, и соседа-предателя, он вернулся из лагеря живым. Не хочется только имя его подлое называть, чтобы рядом с именами героев стояло в газете».

Спасибо вам, уважаемые Людмила Ивановна и Мария Петровна, за эту историю и за сохраненную память о людях, благодаря которым мы вот уже 75 лет празднуем Победу! Такие письма ценятся особенно: в них мы видим конкретные примеры общего подвига советского народа, освободившего мир от фашизма.

Дорогие читатели, пишите нам: в Год памяти и славы давайте вместе вспомним как можно больше таких конкретных примеров, чтобы никто не смел переписывать историю и умалять этот подвиг.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ