Во Владивостоке проверят проезды пожарных машин к зданиям В краевом центре началась подготовка к весеннему пожароопасному сезону.

Об этом было заявлено во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии.

«Во Владивостоке пожароопасный сезон длится до пяти месяцев в году. Зачастую причиной пожаров в это время становится человеческий фактор: нередко граждане самовольно разжигают костры, которые приводят к возгоранию сухой травы и становятся причиной серьезных пожаров», – отметил заместитель председателя КЧС Сергей Русских и призвал начать активную профилактическую работу с населением, руководителями предприятий.

Дачникам, туристам и отдельным гражданам напомнят, что в это время разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов, а также проведение пожароопасных работ категорически запрещены.

Кроме того, во Владивостоке будут проверены возможности проезда пожарных машин к зданиям и места установки на видных местах указателей расположения пожарных гидрантов. Руководителям организаций и владельцам зданий рекомендуется своевременно очистить прилегающие территории от сгораемого мусора и сухой травы.

Напоминаем, что при возникновении пожара жители Владивостока могут сообщать по телефонам 112, или 101, или в Единую дежурную диспетчерскую службу города Владивостока (ЕДДС) по тел. 222-23-33.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»