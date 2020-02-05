Все больше пассажиров переходят на безнал Ежедневно почти 50 тысяч поездок на общественном транспорте Владивостока горожане оплачивают банковскими и транспортными картами, смартфонами, брелоками и браслетами с функцией бесконтактных платежей.

Сервис доступен во всех автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере города, заверили в пресс-службе муниципалитета.

«Чтобы воспользоваться услугой, достаточно приложить карту или мобильное устройство к валидатору. Каждый день таким способом во Владивостоке проходит 49 тысяч транзакций», – сообщила директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова.

По информации Татьяны Бердниковой, в январе услугой воспользовались 1 млн 521 тыс. 399 раз. Из этого количества 52 тысячи поездок пассажиры оплатили с помощью единой транспортной карты.

Помимо банковских и транспортных карт за проезд можно расплатиться брелоком или браслетом. Сегодня их можно приобрести почти в 200 киосках компании «Владпресса», расположенных по всему городу. Стоимость транспортной карты составляет 100 рублей, брелока – 150, браслета – 350 рублей.

В случае возникновения проблем с оплатой безналичным способом можно звонить по телефону горячей линии 236-32-52.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»