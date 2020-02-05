Победившие тяжелую болезнь дети сыграют органный концерт Благотворительный концерт «Музыка на здоровье» (6+) пройдет в субботу, 8 февраля, в Католическом приходе Пресвятой Богородицы (ул. Володарского, 22).

Среди участников концерта – юные победители престижных международных музыкальных и телевизионных конкурсов, за плечами которых тяжелая борьба с онкозаболеванием, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как отмечают организаторы – представители фонда «Сохрани жизнь», концерт будет посвящен Дням борьбы против рака, которые отмечают по всему миру 4 и 15 февраля. Главная его задача – привлечь внимание к важности своевременной диагностики и лечению онкологических заболеваний и поддержать больных детей.

Свое творчество жителям Владивостока подарят лауреат международных конкурсов Вильям Хайло, финалист телевизионных конкурсов «Ты супер!», «Добрая волна» и детского «Евровидения» Даниил Хачатуров под руководством титулярной органистки кафедрального собора в Москве Марины Омельченко. Также на сцене выступят солист Приморской сцены Мариинского театра Дмитрий Неласов и ансамбль камерной музыки Regina angelorum. Финальную песню «Наши дети», созданную известными артистами в рамках проекта «Музыка на здоровье», исполнят воспитанники продюсерского центра Star kids Vinograd совместно с пациентами Приморского онкогематологического центра, находящимися в стойкой ремиссии.

Все собранные средства направят для помощи приморским детям с онкологическими заболеваниями.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»