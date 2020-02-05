Мэрия отстаивает право на создание сквера в районе Третьей Рабочей Сквер в районе улицы Тобольской, 10, который находится на муниципальном земельном участке, оформлен в частную собственность незаконно.

Это подтвердил 29 января в ходе заседания Ленинский районный суд Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии. Решением суда право собственности частной компании на объект незавершенного строительства «Парк» признано отсутствующим.

Как пояснили в правовом управлении администрации Владивостока, этот земельный участок был передан в муниципальную собственность Владивостока из собственности Российской Федерации. В мэрии приняли решение об обустройстве здесь сквера.

Однако выяснилось, что в границах этого участка зарегистрирован объект незавершенного строительства «Парк» площадью 13272 кв.м, собственником которого является ООО «Витязь-РА». Наличие зарегистрированного права собственности не позволяло мэрии проводить работы по благоустройству территории. Более того, право собственности на объект недвижимости по закону предоставляет исключительное право на приобретение и земельного участка в собственность.

Администрация города направила обращение в прокуратуру. Была проведена проверка, в результате которой выяснилось: запись о праве собственности ООО «Витязь-РА» на объект внесена в Единый государственный реестр недвижимости незаконно.

Дело по исковому заявлению прокурора г. Владивостока при активном участии администрации города рассмотрено Ленинским районным судом. Был предъявлен иск в защиту интересов Владивостокского городского округа к ООО «Витязь-РА» о признании отсутствующим права собственности на данный объект незавершенного строительства, расположенный в районе ул. Тобольской, д. 10.

29 января 2020 года судом вынесено решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»