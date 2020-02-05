Четверть века представляя интересы приморцев Краевой парламент отметил 25-летие со дня основания

25 января 1995 года состоялось первое заседание Думы Приморского края, давшее начало региональному парламентаризму.

Позже дума была переименована в Законодательное собрание, сохранив свое главное назначение – представлять интересы жителей Приморья, создавать законы, направленные на улучшение условий и качества жизни людей.

Четверть века приморского парламента отметили торжественным заседанием, в котором приняли участие более 500 гостей: депутаты всех созывов, губернатор Олег Кожемяко, представители Госдумы, Совета Федерации, правительства Приморского края, общественности и Приморской епархии РПЦ.

– От всей души поздравляю всех с юбилеем высшего законодательного органа государственной власти края, который уже четверть века работает в интересах приморцев, – поздравил собравшихся Александр Ролик, спикер ЗС ПК. – К настоящему времени заложена правовая основа для ускоренного социально-экономического развития края. Одновременно это и фундамент для полноценных социальных гарантий, что позволило сегодня концептуально поменять подход к реализации социальной политики. Этому способствуют умение и готовность депутатов разных фракций идти на компромиссы и действовать единой командой на благо избирателей, а также профессиональная работа коллектива сотрудников аппарата Законодательного собрания.

Глава Приморья Олег Кожемяко в поздравительной речи отметил, что за 25 лет приморский парламент состоялся как профессиональная структура, обладающая высокой компетентностью и законотворческой культурой. Народные избранники приняли более трех тысяч законов.

– Депутаты ведут большую работу по тем социальным программам, которые нужны обществу, – подчеркнул губернатор. – И благодаря нашему с вами взаимодействию удается много решить. Хочу сказать огромные слова благодарности депутатскому корпусу Приморья за своевременный и нужный труд, а также возможность решать вопросы оперативно.

Отметим, что глава региона сам был депутатом ЗС ПК третьего созыва, а затем представлял Приморский край в Совете Федерации.

Поздравить коллег приехали депутаты Государственной думы Виктор Пинский и Сергей Сопчук, которые начинали политическую деятельность в приморском парламенте. Виктор Пинский подчеркнул, что считает бесценным опыт, полученный в ЗС ПК.

– Этап работы в приморском парламенте должен быть обязательным для кандидатов в депутаты Государственной думы от региона, – отметил он.

Сергей Сопчук с теплотой вспомнил времена своей работы в ЗС ПК.

– Во втором созыве мы только повестку утверждали несколько часов, а заседание могло растянуться на два дня. Однажды сессия закончилась вообще во втором часу ночи, – рассказал он. – Благодарен депутатам третьего созыва, избравшим меня председателем, за оказанное доверие, считаю, нам многое удалось сделать. Был принят Избирательный кодекс, первыми в стране мы разработали региональный кодекс об административных правонарушениях, активно занимались реформой местного самоуправления. Не могу не сказать слова благодарности аппарату ЗС ПК и нашим избирателям, – сказал Сергей Сопчук.

Поздравления в адрес приморских законодателей направили полпред президента России в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, представитель Приморья в Совете Федерации Светлана Горячева.

В ходе торжественного заседания депутаты и сотрудники аппарата ЗС ПК получили заслуженные награды. Губернатор Олег Кожемяко наградил медалью «За особый вклад в развитие Приморского края» I степени спикеров ЗС ПК Виктора Горчакова и Александра Ролика. Медалью III степени отмечены депутат всех созывов Геннадий Лазарев и председатель комитета по региональной политике Джамбулат Текиев, работающий четвертый созыв.

Сенатор Людмила Талабаева вручила депутатам награды от Совета Федерации. Почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма» отмечены депутаты Сергей Слепченко и Игорь Чемерис.

Знаком отличия «Почетный юрист Приморского края» награждена начальник правового управления аппарата ЗС ПК Ирина Володина.

С благодарностью вспомнили участники торжественного собрания и депутатов ЗС ПК прошлых созывов, уже ушедших из жизни. Их память почтили минутой молчания.

В завершение встречи Александр Ролик поблагодарил за работу председателей Законодательного собрания всех созывов и вручил почетные грамоты Виктору Горчакову, Николаю Литвинову, Сергею Дуднику, Сергею Жекову и Сергею Сопчуку.

Фото предоставлено пресс-службой ЗС ПК

Автор: Евгений СИДОРОВ