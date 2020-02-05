Молодежь защитили, старшее поколение поддержали Более 60 актуальных вопросов рассмотрели депутаты на первом в новом году заседании Законодательного собрания Приморья

Среди наиболее важных новшеств – официальный запрет на продажу детям снюсов и посещение подростками кальянных, букмекерских контор и тотализаторов. Также был принят ряд серьезных социальных инициатив.

По сложившейся традиции перед началом заседания спикер приморского парламента Александр Ролик провел пресс-подход, в котором расставил акценты в законодательной повестке. Помимо инициатив, направленных на защиту детей, глава ЗС ПК обратил внимание журналистов на большой блок вопросов, касающихся новых мер поддержки медицинских работников, новых региональных наград и другие важные темы.

Барьер для отравы

Первыми пунктами повестки стали законопроекты в защиту подрастающего поколения. Так, депутаты прописали в краевом законодательстве ограничения на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и установили ответственность за их нарушение.

Необходимость таких мер вызвана растущей популярностью у школьников так называемых снюсов – некурительных нетабачных изделий (состоят из растительных волокон, имитирующих табак, в составе которых содержатся большие дозы никотина).

Депутат Дмитрий Новиков разъяснил хитрый юридический нюанс: снюсы не относятся к табачным изделиям, и все соответствующие запреты на них до данного момента не распространялись. Используя подобную лазейку, коммерсанты свободно продавали их в торговых центрах и онлайн-магазинах.

Однако такие смеси представляют не меньшую, а то и большую опасность для здоровья детей и подростков, чем табачные изделия. Случаи отравления после употребления снюсов уже зарегистрированы в разных регионах страны, в том числе в Приморье.

Проект закона «О внесении изменений в закон Приморского края «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края» вводит понятие «никотиносодержащая продукция» и, по сути, приравнивает ее к табачной. Теперь на территории Приморья не допускается розничная продажа такой продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака. Также продавец вправе (и обязан) потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст.

За нарушение закона коммерсантам грозит штраф: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Законопроект и поправки в краевой административный кодекс были приняты сразу в трех чтениях.

Также парламентарии закрыли доступ несовершеннолетним в кальянные, букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Соответствующие изменения внесли в закон «О защите прав ребенка в Приморском крае». Они были приняты в окончательном третьем чтении.

Семейная доблесть достойна награды

Также депутаты пополнили список региональных наград новой – «Семейная доблесть». Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, таким почетным знаком будут награждаться супруги, создавшие социально ответственную семью, основанную на взаимной любви, заботе и уважении друг к другу и подающие пример в укреплении института семьи. При этом муж и жена должны состоять в зарегистрированном браке не менее 50 лет и постоянно проживать на территории Приморья не менее 10 лет.

Ходатайствовать о награждении можно будет в связи с наступлением юбилейной даты (50, 55, 60, 65, 70 лет) со дня бракосочетания.

Почетный знак имеет три степени в зависимости от стажа семейной жизни. «Семейную доблесть» 3-й степени могут получить супруги, отметившие 50-летие совместной жизни, 2-й степени – за 55-летие, награда 1-й степени – для тех, кто отметил 60 и более лет со дня регистрации брака в органах ЗАГС. Одному из супругов, награжденных таким почетным знаком, выплачивается единовременно денежное вознаграждение, размер которого зависит от степени награды.

– При подготовке законопроекта ко второму чтению мы внесли ряд поправок, в том числе предоставили представительным органам муниципальных образований право устанавливать порядок подготовки ходатайств о награждении. На местах виднее, кто действительно достоин награды. У нас есть семьи, которые не только много лет прожили в любви и согласии, но и являются примером в воспитании детей, в общественной деятельности, пользуются уважением, – отметил депутат Джамбулат Текиев.

Поддержка для акушеров

Большую часть повестки заняли социальные вопросы. Так, депутаты внесли дополнительные меры поддержки для медицинских работников.

В частности, профильный законопроект, принятый на заседании в трех чтениях, устанавливает денежное поощрение для наставников молодых специалистов в первый год их работы в медучреждении. Ежемесячная выплата для врачей-наставников составит 5 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 3 тысячи.

Также закон вводит дополнительную категорию медицинских работников, которые будут иметь право на получение меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты наравне с другими медработниками, – акушер (акушерка). Такие специалисты, трудоустроившиеся с 1 января 2020 года в региональные учреждения здравоохранения, смогут получить 250 тысяч рублей.

Еще один важный социальный законопроект, принятый депутатами, касается расширения числа получателей бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение.

Право на дополнительную соцподдержку получат труженики тыла (в том числе проработавшие с 9 августа по 3 сентября 1945 года на предприятиях на территории Приморского края и имеющие совокупный стаж работы в тылу не менее шести месяцев), одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет с доходом ниже величины регионального прожиточного минимума, неработающие граждане старше 70 лет, имеющие звание почетного жителя муниципального района, муниципального или городского округа, и ряд других категорий.

За счет краевого бюджета раз в три года гражданам перечисленных категорий при наличии медицинских показаний гарантируется санаторно-курортное лечение продолжительностью не менее 18 дней.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ