Не создавайте ажиотаж: вирус на овощах и фруктах не выживает На автомобильных пунктах пропуска в Приморье начали пропускать грузовые автомобили из Китая, сообщила пресс-служба правительства края. Это позволит избежать дефицита овощей на рынке, который уже дал себя знать.

Напомним, что на пунктах пропуска грузовое автомобильное сообщение было приостановлено до 2 февраля, после чего запрет продлили. Данная ситуация привела к дефициту китайских овощей на рынке, десятки фур не могли пересечь границу с Приморским краем.

– Без человека вирус в окружающей среде нестойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно, – подчеркнули в Минпромторге Приморья. – В понедельник, 3 февраля, грузовое автомобильное сообщение между Китаем и Приморским краем было открыто.

Тем временем

Горячая линия по ценам на овощи открылась в Приморье. Жители края могут сообщить о фактах резкого роста цен на овощную продукцию в торговых сетях. Нарушение антимонопольного законодательства проверит региональный Минпромторг совместно с краевым УФАС.

Об этом заявили на заседании краевого штаба по ценам под руководством зампреда правительства Приморья Константина Шестакова 4 февраля.

Врио министра промышленности и торговли края Сергей Калитин сообщил, что сейчас доля местных овощей на продовольственном рынке края составляет около 50 %. Остальной объем преимущественно завозится из Китая, Сибири и других регионов России. На оптово-розничных базах запасов овощей из «борщевого набора» достаточно, их хватит на два-три месяца.

– Килограмм приморского картофеля там стоит 22-25 рублей, лука – 23-25 рублей, капусты – 25-28 рублей, моркови – 30-35 рублей, свеклы – 23-25 рублей. Повышения этих цен в ближайшее время не ожидается, – проинформировал Калитин.

На сегодняшний день наиболее остро складывается ситуация с поставками на местный рынок огурцов, помидоров, сладкого перца и зелени. По словам министра сельского хозяйства Андрея Бронца, приморские тепличные комбинаты производят почти 2,8 тысячи тонн овощей в год. При этом он отметил, что отпускные цены на овощи производители не повышали.

– На этом много не заработаешь, а авторитет можно потерять быстро, – резюмировал Бронц.

Сергей Калитин считает, что дефицит помидоров и огурцов в основном вызван ажиотажем, созданным самими покупателями в связи с коронавирусом.

– Помидоры и огурцы от 150 до 180 рублей быстро раскупаются жителями. Торговые сети не успевают заполнять полки, – сказал врио министра.

Также он поручил организовать Минпромторгу горячую линию по фактам завышения цен на овощи.

– Люди могут отправлять фотографии ценников и адреса магазинов с завышенными ценами на овощи. Это позволит увеличить охват наблюдаемой территории и оперативно реагировать на ситуацию, – пояснил Шестаков.

Номер телефона горячей линии 8 (914) 703-14-90, 273-14-90

Фото Александра САФРОНОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»