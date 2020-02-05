Рукопожатия и поцелуи в щеку временно отменяются Ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Приморском крае нет.

У всех пациентов, которые были обследованы на заражение вирусом 2019-nCoV, отрицательные результаты. Об этом официально заявила глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская в понедельник, 3 февраля, на совещании в краевом министерстве здравоохранения, сообщает пресс-служба края.

Доктор Детковская отметила, что в настоящее время у приморских вирусологов есть более 2 тысяч тест-систем на выявление коронавируса. Она также напомнила, что все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из Китая, в обязательном порядке обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

– За период мониторинга выявлено 27 таких заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, – подчеркнула глава Роспотребнадзора Приморья.

По ее словам, в крае отмечается традиционный для этого времени года подъем эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. А вот заболеваемость пневмониями отмечается ниже на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем, как сообщает пресс-служба мэрии, в администрации Владивостока создана рабочая группа по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В нее вошли представители разных городских управлений, муниципальных казенных учреждений «Единая дежурная диспетчерская служба» и «Управление гражданской защиты города Владивостока».

Первое заседание рабочей группы состоялось 3 февраля под председательством заместителя главы администрации Сергея Русских. Как пояснил вице-мэр, в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Приморского края определен комплекс профилактических мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Всем муниципалитетам рекомендовано организовать контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территориях массового пребывания жителей, где осуществляют деятельность граждане КНР. Отслеживать ситуацию во Владивостоке будут специалисты созданной рабочей группы.

– При любых недомоганиях, повышении температуры не рекомендуется заниматься самолечением, в таких случаях следует немедленно обращаться к врачу, – подчеркнул замглавы города.

Внимание!

Роспотребнадзор подготовил памятку с инфографикой, где в доступной форме объясняется, что необходимо делать, чтобы не допустить заболевания коронавирусом.

Всем людям следует поддерживать чистоту своих рук и поверхностей вокруг себя. Следует часто мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство (которое лучше носить с собой, как и одноразовые салфетки).

Во время чихания или кашля рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой и утилизировать ее сразу после использования.

Рекомендуется максимально сократить количество прикосновений к поверхностям в местах большого скопления людей.

Рекомендуется избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, не есть из упаковок и посуды, доступных для общего пользования, поддерживать в чистоте поверхности на работе.

Использовать медицинскую маску следует однократно, каждый день необходима новая.

Справка «В»

Основные симптомы коронавирусной инфекции:

– повышенная температура тела,

– утомление,

– кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой),

– ринорея (сильный насморк),

– отек слизистой оболочки носа.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Евгений СИДОРОВ