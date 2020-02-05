Рукопожатия и поцелуи в щеку временно отменяются
Ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Приморском крае нет.
У всех пациентов, которые были обследованы на заражение вирусом 2019-nCoV, отрицательные результаты. Об этом официально заявила глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская в понедельник, 3 февраля, на совещании в краевом министерстве здравоохранения, сообщает пресс-служба края.
Доктор Детковская отметила, что в настоящее время у приморских вирусологов есть более 2 тысяч тест-систем на выявление коронавируса. Она также напомнила, что все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из Китая, в обязательном порядке обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
– За период мониторинга выявлено 27 таких заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, – подчеркнула глава Роспотребнадзора Приморья.
По ее словам, в крае отмечается традиционный для этого времени года подъем эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. А вот заболеваемость пневмониями отмечается ниже на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тем временем, как сообщает пресс-служба мэрии, в администрации Владивостока создана рабочая группа по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В нее вошли представители разных городских управлений, муниципальных казенных учреждений «Единая дежурная диспетчерская служба» и «Управление гражданской защиты города Владивостока».
Первое заседание рабочей группы состоялось 3 февраля под председательством заместителя главы администрации Сергея Русских. Как пояснил вице-мэр, в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Приморского края определен комплекс профилактических мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Всем муниципалитетам рекомендовано организовать контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территориях массового пребывания жителей, где осуществляют деятельность граждане КНР. Отслеживать ситуацию во Владивостоке будут специалисты созданной рабочей группы.
– При любых недомоганиях, повышении температуры не рекомендуется заниматься самолечением, в таких случаях следует немедленно обращаться к врачу, – подчеркнул замглавы города.
Внимание!
Роспотребнадзор подготовил памятку с инфографикой, где в доступной форме объясняется, что необходимо делать, чтобы не допустить заболевания коронавирусом.
Всем людям следует поддерживать чистоту своих рук и поверхностей вокруг себя. Следует часто мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство (которое лучше носить с собой, как и одноразовые салфетки).
Во время чихания или кашля рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой и утилизировать ее сразу после использования.
Рекомендуется максимально сократить количество прикосновений к поверхностям в местах большого скопления людей.
Рекомендуется избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, не есть из упаковок и посуды, доступных для общего пользования, поддерживать в чистоте поверхности на работе.
Использовать медицинскую маску следует однократно, каждый день необходима новая.
Справка «В»
Основные симптомы коронавирусной инфекции:
– повышенная температура тела,
– утомление,
– кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой),
– ринорея (сильный насморк),
– отек слизистой оболочки носа.
Фото с сайта primorsky.ru
Автор: Евгений СИДОРОВ