К акции газеты подключаются профсоюзы и театры Мы, коллектив редакции газеты «Владивосток», в Год памяти и славы, коим нарекли 2020-й как год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, начали новую акцию.

В прошлом номере мы обратились к организациям и предприятиям, к депутатам, чиновникам и просто к неравнодушным гражданам с предложением подписать ветеранов (своего предприятия, членов советов ветеранов, «детей войны», да просто знакомого пожилого человека) на газету «Владивосток».

Эти люди, победившие в той страшной войне, поднявшие из разрухи нашу страну, и сегодня на первых рубежах, активно принимают участие в жизни города, края, страны, близко к сердцу воспринимают все, что происходит в мире, желают знать, чем и как живут Приморье и вся страна. Но, к сожалению, многие из них в силу своего возраста и здоровья уже редко покидают свои квартиры. И газета для них – это прочная связь с нами, с теми, кому они подарили свободу и жизнь. «Подарите ветерану «Владивосток»!» – так называется наша акция. Скажите искреннее спасибо людям, защитившим страну и поднявшим ее из руин, и подарите им любимое периодическое издание – газету «Владивосток».

К акции уже присоединились сотрудники краевого театра молодежи и профсоюз «Транспортных перевозчиков Приморского края», подписав своих ветеранов.

Узнать детали можно по телефону 2-415-600, оформить подписку – в офисе редакции на Народном проспекте, 13, в отделениях «Почты России» или онлайн «Почта России». А также мы можем приехать на предприятие и подписать тех, кому вы дарите «Владивосток».

Автор: Отдел новостей «В»